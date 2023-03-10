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«Мы научим тебя сука родину любить» Земфира выпустила песню «PODNHA» о своем «иноагентстве»
Источник: Meduza
В ночь на 10 марта вышла новая песня Земфиры под названием «PODNHA». Видео, опубликованное на ютьюб-канале певицы, начинается с дисклеймера об «иноагентстве», прочитанного Ренатой Литвиновой. Министерство юстиции РФ объявило Земфиру «иностранным агентом» 10 февраля 2023 года.
В тексте песни рефреном повторяется фраза «Мы научим тебя сука родину любить» (авторская орфография и пунктуация):
мы научим тебя сука родину любить
уважать ее безумие и старость
мы научим тебя сука родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость
Это первый трек Земфиры с октября 2022 года, когда вышел мини-альбом «Земфира от Луки» с четырьмя песнями: «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».