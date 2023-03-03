«Понимаете, что такое 10 суток в подвале ФСБ?» Как российская спецслужба объявила «шпионом» гражданина Эстонии, дважды судимого по уголовным статьям

ФСБ в июне 2022 года отчиталась о задержании в Мурманске 36-летнего гражданина Эстонии, который якобы «по заданию иностранных спецслужб» должен был собирать информацию о «сотрудниках ФСБ и лицах, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество». Журналисты Yahoo News выяснили, что задержанным оказался осужденный, которого в Эстонии разыскивали за ограбление ювелирного магазина. Россия выдала его эстонским властям за три месяца до того, как ФСБ заявила о существовании «шпиона» и опубликовала видео его «признания».

«Эстонский шпион» из сообщений ФСБ — это Даниил Данилов. Его задержали в 2010 году и приговорили в Эстонии к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Отсидев три года, он вышел на свободу досрочно, но вскоре был снова задержан — за ограбление ювелирного магазина в Таллинне. Ему дали новый срок — шесть лет и семь месяцев лишения свободы, — но с отсрочкой исполнения приговора.

В назначенное время он в тюрьму не явился, пишет издание Delfi. Как выяснилось, Данилов уехал в Россию. В 2015 году его задержали в гостинице «Россия» в Санкт-Петербурге по делу о наркотиках (он утверждал, что их ему подбросили). Следующие три года он провел в российской колонии.

Выйдя на свободу в 2018 году, Данилов женился на гражданке России. У пары родились двое детей. Как пишет Yahoo News, летом 2021 года Данилов отправился в «деловую поездку» в Мурманск, где его в очередной раз задержали. По словам Данилова, сотрудники ФСБ отвезли его в региональное отделение службы, в подвале которого он провел больше недели. Он отказался рассказывать журналистам, что там происходило.

Вы вообще понимаете, что такое 10 суток без суда в подвале ФСБ? Вы понимаете, что там происходит в это время? Я не хочу, знаете ли, ничего говорить. У меня есть семья в России. Я не хочу сказать ничего плохого.

В марте 2022-го, по словам Данилова, , к нему пришли сотрудники ФСБ и заявили, что если он хочет получить право на звонки и письма, то должен прочитать с листа под запись признание в том, что он работает на иностранные спецслужбы.

«Я гражданин Эстонской республики. Являюсь иностранным агентом спецслужб Эстонии. Длительное время выполнял задания как на территории территории Эстонии, так и на территории европейских стран, а также на территории РФ в отношении гражданских лиц, в том числе преступных групп», — говорит мужчина на видео. Данилов подтвердил журналистам, что снимали именно его.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В апреле 2022 года Россия экстрадировала Данилова в Эстонию. Там его арестовали по делу об ограблении ювелирного магазина. Он отбывает срок в тюрьме, где с ним и встретился корреспондент Yahoo News.

«У русских был обычный жулик, бандит с эстонским паспортом. Это была слишком хорошая возможность, чтобы ее упускать. Поэтому, когда они Данилова поймали, из него выбили показания, заставили сказать, что он работает на нас. Затем они спрятали это „признание“ на „черный день“, когда им понадобится сделать вид, что они поймали иностранного агента. ФСБ любит обманывать свое руководство и широкую аудиторию этими фальшивыми „шпионскими делами“, чтобы показать, что у них под контролем внутренняя безопасность», — заявил заместитель главы КаПо Александр Тутс.

Эксперт по истории российской разведки и контрразведки Филип Ковачевич считает, что «после катастрофической неспособности предвидеть развитие событий в Украине» ФСБ потребовалось восстановить свой имидж в глазах российского общества.

«Их новая PR-кампания звучит так: „Посмотрите, сколько опасных западных шпионов мы поймали — мы точно знаем, как обеспечить надежную защиту нашей страны“. Признание Данилова — часть этой кампании», — заключил Ковачевич.

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