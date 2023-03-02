В Иране за прошедшие три месяца сотни школьниц были отравлены ядовитым газом. Многие из них были госпитализированы. Местные жители считают, что к отравлениям могут быть причастны исламские радикалы, выступающие против женского образования. Власти страны и государственные СМИ эту версию не подтверждают.

Как сообщает «Би-би-си», первое отравление произошло в конце ноября 2022 года в городе Кум в центральной части Ирана. Тогда, по данным журналистов, пострадали 18 школьниц. Позднее аналогичные случаи произошли в десятках школ в разных городах страны, в том числе в Тегеране.

Как пишут местные СМИ, симптомы отравления у пострадавших включали тошноту, головные боли, кашель, затрудненное дыхание, усталость, учащенное сердцебиение, а также онемение и боль в конечностях. «Би-би-си» сообщает со ссылкой на родителей школьниц, что некоторые дети восстанавливались после отравления в течение нескольких недель.

Как именно происходили отравления, до сих пор остается неясным. Версию с газом подтверждает то, что пострадавшие, по их рассказам, чувствовали запахи вроде запаха хлора, чистящих средств, мяты и гнилых цитрусовых.

По данным иранского оппозиционного издания Iran Wire, всего были отравлены около 900 человек. Последний по времени случай произошел 1 марта 2023 года, тогда пострадали учащиеся 26 школ.

Несмотря на массовый характер отравлений, власти Ирана долгое время никак не реагировали на них, что вызвало общественный протест. В частности, семьи пострадавших 14 февраля провели акцию у офиса губернатора в Куме. Протестующие критиковали власти за бездействие и требовали обеспечить безопасность их детей.

В конце февраля заместитель министра здравоохранения Ирана Юнес Панахи подтвердил, что отравления в учебных заведениях не были случайностью. «Стало очевидным, что некоторые люди хотели, чтобы все школы, особенно школы для девочек, закрылись», — заявил он. Государственное агентство IRNA отмечает, что на следующий день замминистра отказался от своих слов.

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1 марта, спустя три месяца после первого отравления, президент Ирана Ибрахим Раиси на заседании правительства распорядился, чтобы министр внутренних дел Ахмад Вахиди начал расследование. Ранее Вахиди утверждал, что к нему не поступало информации об отравляющих веществах в школах, а происходящее с ученицами он списывал на последствия стресса.

Иранская правозащитница из Нью-Йорка Масих Алинежад в комментарии The Guardian заявила, что отравления школьниц — это месть властей за антиправительственные протесты, в которых ключевую роль играли женщины.

«Поскольку иранский режим ненавидит девочек и женщин, я призываю женщин всего мира, особенно школьниц, стать голосом иранских учащихся, а также призываю лидеров демократических стран осудить эту серию отравлений и изолировать режим Хаменеи», — заявила Масих Алинежад. Она также призвала ООН начать собственное расследование.

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Что происходит в Иране

«Мы хотим забрать нашу страну у этих странных и тупых людей» Репортаж «Медузы» из Ирана. Сотни тысяч людей несколько месяцев протестовали против авторитарного режима, но так и не смогли победить — по крайней мере пока