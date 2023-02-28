Александр Вучич и Жозеп Боррель на переговорах в Брюсселе Johanna Geron / Reuters / Scanpix / LETA

Лидеры Сербии и Косова поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косова Альбина Курти, прошедших в Брюсселе 27 февраля.

Боррель не заявлял о том, что план окончательно принят — по его словам, стороны лишь пришли к соглашению о том, что его содержание «не требует дальнейших обсуждений». Он отметил, что Вучич и Курти «выразили готовность приступить к реализации соглашения» и пообещали не предпринимать односторонних мер, которые поставят его заключение под угрозу. В то же время Боррель подчеркнул, что для выполнения договора еще потребуется «много работы». Он выразил уверенность в том, что следующая встреча между ним, Вучичем и Курти состоится уже в марте — на ней может быть принята дорожная карта.

Боррель отметил, что проект соглашения был одобрен всеми 27 странами ЕС и что Сербия и Косово впервые были ознакомлены с ним в сентябре 2022 года. После этого Брюссель вел активную «челночную дипломатию» — представители ЕС шесть раз посетили Белград и восемь раз съездили в Приштину.

Документ официально опубликовал Евросоюз, он содержит 11 статей. В преамбуле к документу говорится, что стороны осознают, что «нерушимость границ и уважение территориальной целостности и суверенитета, а также защита национальных меньшинств являются основным условием мира».

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В соглашении стороны обещают улаживать споры между собой «исключительно мирными средствами и воздерживаться от угрозы силой или ее применения». Косово и Сербия обязуются принимать документы друг друга, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати, а также развернуть всестороннее сотрудничество в экономике, образовании, культуре и спорте.

Сербия, в соответствии с документом, должна не препятствовать членству Косово в какой-либо международной организации. Отдельно подчеркивается, что Белград и Приштина не будут блокировать путь друг друга в Евросоюз. Косово, в свою очередь, обязуется обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины, которая, в основном, проживает на севере края неподалеку от границы с Сербией.

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В соглашении также прописано, что стороны будут действовать на основе понимания, что «ни одна из них не может представлять другую в международной сфере или действовать от ее имени».

Курти по окончании переговоров заявил, что был готов подписать соглашение сразу. Вучич сказал, что для этого необходимы дополнительные консультации. Он обвинил косовского премьер-министра в нежелании идти на компромиссы. Президент Сербии также анонсировал обращение к нации, с которым он выступит вечером 28 февраля. Он подчеркнул, что в свой речи опровергнет «манипуляции и ложь», которые распространяют в СМИ, и что он остается приверженным идее нахождения Косова в составе Сербии.

Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Сербия считает регион своей неотъемлемой частью, однако власти страны неоднократно подчеркивали, что не намерены добиваться восстановления контроля над ним силовыми методами. В последние годы между Косовом и Сербией на фоне продолжающегося переговорного процесса регулярно возникают конфликты, создающие риск прямых столкновений, однако под давлением ЕС и США стороны не допускают обострения обстановки.