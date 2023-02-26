Белорусские активисты сообщили о взрывах на военном аэродроме под Минском Руководитель BYPOL заявил, что к произошедшему причастны партизаны

На белорусском военном аэродроме в Мачулищах, расположенном в 12 километрах от Минска, произошло несколько взрывов, сообщил проект . Первоначально активисты писали, что в результате взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Причина взрыва тогда не уточнялась.

Позднее BYPOL сообщил, что на военном аэродроме была совершена диверсия, в результате которой российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 получил серьезные повреждения: «пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна», — говорилось в сообщении проекта.

В свою очередь руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию «Наша Ніва», что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны.

Информацию о взрывах на аэродроме подтвердили журналист Антон Мотолько и телеграм-канал «Беларусь за МКАДом». В свою очередь телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил, что российский самолет А-50 «мог получить некоторые повреждения в результате сброса с высоты неустановленного предмета». Российские военкоры Юрий Котенок и Семен Пегов также писали, что аэродром, вероятно, был атакован беспилотниками.

Власти Беларуси и РФ произошедшее пока не комментировали. Журналисты «Зеркала» связались с МЧС и Минобороны Беларуси. В МЧС изданию сообщили, что информация о взрывах к ним не поступала, а в Минобороны заявили, что «ничего серьезного не произошло».

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