Журналист Леонид Парфенов представил новый выпуск #НМДНИ, посвященный 2022 году. Главная тема — российское вторжение в Украину, которое началось ровно год назад. Выпуск записывали в студии в Тбилиси, куда Парфенов уехал из России после начала войны. В интервью Юрию Дудю он рассказывал, что опасался статьи о «фейках» про российскую армию, а также о том, что у него уже были «всякие предупреждения от Роскомнадзора про контент». В декабре стало известно, что полиция проводит проверку в отношении Парфенова по подозрению в неуведомлении о гражданстве Израиля.

#НМДНИ 2022. ВОЙНА. И не только. И даже: песни военных лет, год первый Parfenon