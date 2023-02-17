«Там интереснее, чем в повседневной жизни» Трое российских военных добровольцами уехали на войну, были ранены и теперь хотят вернуться на фронт. Репортаж «Дождя»

Телеканал «Дождь» выпустил сюжет о трех россиянах, которые отправились на войну в Украине добровольцами. Теперь они все находятся дома, поскольку получили ранения. Но они говорят, что хотели бы вернуться на войну.

38-летний Руслан рассказал, что отправился на войну в мае 2022 года. Его супруга Татьяна заявила, что муж «смотрел передачи по телевизору, переживал, сопереживал, и начались такие разговоры, что он хочет пойти за свою страну, за Родину, отдать свой долг».

По словам Руслана, он попал под обстрел при «заходе» в Славянск: «Из своей пятерки я остался один живой». «Из самого тяжелого — ноги перебиты, у меня стоят стержни. Ну и рука не работает левая. Пальцы короче стали», — рассказал он.

Руслан назвал себя «патриотом» и сказал, что отправился на войну «Родину защищать, чтобы к нам сюда так называемые нацисты не проникли». На вопрос, встречался ли он в зоне боевых действий с украинцами, он ответил отрицательно. Он добавил, что относится к украинскому народу «нормально».

«Там такие же люди, нормальные люди. Просто есть определенный контингент, их только уничтожать нужно. Нацисты, одним словом», — заявил Руслан. На вопрос о том, видел ли он «нацистов» в Украине, он сказал: «Ну я же телевизор смотрю, в конце концов. И некоторые истории слышал и наблюдал сам, поэтому не отсебячину говорю, а говорю как есть. Да просто элементарное обращение с пленными. Издеваются, такие вещи творят, что это в голове не укладываются. Я это видел по телевизору и слышал там».

Телеканал Дождь

Другой военнослужащий, Евгений, рассказал, что решил отправиться на войну в сентябре. Он объяснил свое решение тем, что таким образом меньше молодых людей отправятся на войну. Жена Евгения сказала, что не ожидала такого решения своего мужа, хотя надо защищать «людей там [в Донбассе]». Она назвала себя «человеком мира» и сказала, что против любых войн, но против решения мужа не выступала. По ее мнению, во время Великой Отечественной войны «не до конца уничтожили» фашизм.

Во время военного обучения Евгений вместе с другими солдатами только дважды был на стрельбище, а вскоре их перевезли в Сватово в Луганской области. По его словам, командира он видел один раз. Тот кричал: «Мне все равно, сколько вас погибнет, я сюда приехал за медалями». Евгений рассказал об отступлении из Сватово. Из его группы в 20 человек живыми остались трое.

«Я не виню Владимира Владимировича [Путина]. Я не виню министерство обороны. Там нет законов. Но „я по званию выше, у меня должность, а ты никто“. Такое там отношение. Мне без разницы это отношение. Вы то, что по контракту обещали, выполнили? Нет. Я не уйду до тех пор, пока все до копейки моей супруге не выплатите», — сказал Евгений.

Александр, с которым также поговорили журналисты «Дождя», рассказал, что пришел в военкомат в сентябре. Он хотел пойти в армию добровольцем, но ему дали повестку. По его словам, он пытался пойти на войну раньше, но жена его отговаривала. Александр рассказал, что пытался убедить супругу в том, что ему необходимо пойти на войну, объяснял, что «если каждый будет сидеть дома, то скоро они придут и спрашивать не станут».

По словам Александра, он был в Луганской области на краснолиманском направлении. Вместе с другими военными он попал в окружение, и «получилось так, мы подорвались на мине». Он отметил, что его зацепило «не особо серьезно, осколки чуть посекли», он получил контузию.

«Командир подразделения был с нами. Отец-командир, полковник — его не было. Они были на базе. Я этого не скрываю <…> Именно из-за нашего этого командира, полковника, очень много погибло ребят. Он отправлял с автоматами против танков и БТРов на штурм. Парни даже дойти не успевали, по ним начинали танки работать, и когда они уже отступали, по ним работали снайпера», — рассказал Александр.

Его жена Алина рассказала, что положенные деньги на детей мобилизованных им не выплатили: «Они говорят, либо нам это не положено, либо вы документы не до конца дооформили. Короче, они валят все на то, что не положено нам ничего».

Цитаты

Евгений

Я на 100% уверен, что пройдет небольшое время, после реабилитации, уверен, что не смогу пойти [на войну]. В том плане, не то, что я не хочу, я с удовольствием пойду, если меня пустят. Я не хочу бросать своих ребят.

Александр

Если бы у меня не было детей и супруги… Только поэтому я все еще не там. Я пытаюсь с супругой договориться, чтобы снова [поехать], но пока у меня ничего не получается. Она против. Там мои товарищи, там другой мир, в котором даже интереснее, чем в повседневной жизни. Там и опасно, и очень интересно <…> Там не важно, как ты выглядишь, сколько у тебя денег, пуля там никого не пощадит, деньгами там не откупишься.

Руслан

Если бы ходила нога нормально, то поехал бы без проблем второй раз. Постоянно об этом думаю, но по здоровью уже не могу вернуться.

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