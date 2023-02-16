Журналисты нашли израильскую компанию из бывших сотрудников разведслужб, которые вмешиваются в выборы и занимаются дезинформацией В ее работе есть ограничения: никаких заказов в Израиле и «ничего против Путина»

Джеймс ОʼБрайен / OCCRP

Международный консорциум журналистов с участием изданий The Guardian, Der Spiegel, Haaretz и еще нескольких СМИ опубликовал расследование об израильской группе специалистов по онлайн-влиянию, называющей себя «Команда Хорхе», которая вмешивается в выборы, проводит кампании по дезинформации с помощью ботов и взламывает аккаунты высокопоставленных чиновников в телеграме и Gmail.

Летом 2022 года трое журналистов-расследователей из изданий The Maker, Radio France и Haaretz обратились к «Команде Хорхе», выдавая себя за представителей потенциального клиента в африканской республике Чад. Своей «целью» они называли отсрочку выборов в стране на неопределенный срок, «чтобы защитить свои экономические интересы».

«Команда Хорхе» рассказала журналистам, что две трети президентских кампаний, в которые она вмешивалась, проходили в Африке, но в рекламных презентациях говорится о странах Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. Руководитель группы Тал Ханан, который представился как Хорхе, говорил, что его команда провела 33 кампании «президентского уровня», из которых 22 признаны «успешными». Их работа заключается во взломе электронных устройств, сборе и подделке материалов, используемых для шантажа, распространении дезинформации, срыве выборов и развертывании кампаний в соцсетях.

Работу на президентской кампании Ханан оценил в 15 миллионов долларов. За двухмесячную работу в африканской стране по заказу, описанному журналистами, руководитель группы запросил 6 миллионов долларов. Он предложил несколько вариантов для перевода денег — через французскую неправительственную организацию, юридическую фирму в Дубае или исламские школы. «Нам нравится быть за сценой, в этом часть нашей силы — другая сторона не понимает, что мы существует», — говорил Ханан.

Брат Ханана Зохар рассказал журналистам, что группа не берется за работу только в трех случаях: никаких кампаний в Израиле («Мы не хотим гадить там, где спим»), никаких заказов, связанных с американскими партиями (они утверждают, что отказались помогать Дональду Трампу) и «ничего против господина Путина». Почему группа не хочет браться за кампании против президента России Владимира Путина, не уточняется.

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Согласно открытым данным, Тал Ханан служил в израильском спецназе и был специалистом по взрывчатым веществам, а его брат Зохар — полиграфологом. Ханан указан как руководитель двух израильских фирм, одна из которых — Demoman International Ltd — упоминается на сайте Минобороны Израиля. Участники «Команды Хорхе» рассказали, что у них есть шесть офисов и как минимум 100 сотрудников. Они отмечали, что стараются брать людей с опытом работы в спецслужбах. Источники The Maker в израильских службах безопасности подтвердили, что некоторые из сотрудников «Команды Хорхе» работали в службе внутренней безопасности Израиля, известной как Шабак.

В июле 2022 года во время одной из встреч в Zoom Ханан вывел на экран аккаунт в телеграме кенийского политического советника Денниса Итумби, который работал над предвыборной кампанией Уильяма Руто, выигравшего президентские выборы несколько недель спустя. Местные СМИ называли Итумби «правой рукой» Руто. Руководитель «Команды Хорхе» показал журналистам, что может читать переписку Итумби, а также отправлять сообщения с его аккаунта.

«Я знаю, что в некоторых странах верят, что телеграм — очень безопасный [мессенджер]. Так вот, я покажу вам, насколько он безопасен… Вот некий министр одной страны, и я могу взять и просмотреть все его звонки», — пересказывают журналисты слова Ханана во время одной из онлайн-встреч.

Как отмечает OCCRP, степень вмешательства «Команды Хорхе» в кенийские выборы остается неясной, но дезинформация «омрачила» голосование в августе 2022 году.

Ханан также показал журналистам gmail-аккаунт министра сельского хозяйства Мозамбика Селсу Коррейи. Тот подтвердил журналистам, что адрес электронной почты и содержание почтового ящика принадлежат ему.

По словам Ханана, для взлома электронной почты и аккаунтов в телеграме они обращаются непосредственно к мобильным операторам. Они устанавливают на их оборудование устройства, которые позволяют им отправлять поддельные команды и получать смс-сообщения для авторизации в необходимом аккаунте.

Он также рассказал, что его команда разработала ПО Advanced Impact Media Solutions (AIMS), которое якобы купили разведслужбы более десяти стран. AIMS создает ботов, которые используют фотографии реальных людей и участвуют в кампаниях по дезинформации на сайтах и в соцсетях. Журналистам удалось обнаружить 1700 подобных аккаунтов в твиттере, причастных к 21 кампании с участием AIMS. Они опубликовали десятки тысяч твитов.

На личной встрече с журналистами в декабре «Команда Хорхе» продемонстрировала новые возможности AIMS: программа может создавать фальшивые новости с использованием определенных ключевых слов и тем. «У одного оператора может быть около 300 профилей. В течение двух часов вся страна будет говорить о том, о чем я хочу», — говорил Зохар Ханан во время встречи.

Один из примеров работы AIMS, который приводят журналисты — кампания в пользу бизнесмена из окружения Александра Лукашенко Александра Зингмана. В марте 2021 года Зингмана арестовали в Конго по обвинению в незаконном обороте оружия, но позже освободили.

OCCRP напоминает о своем расследовании, согласно которому Зингман и еще один соратник Лукашенко использовали подставные компании, чтобы скрыть выгодную сделку с горнодобывающей компанией из Зимбабве. При этом за год до этого AIMS проводила кампанию в соцсетях в пользу Зингмана. Некоторые из публикаций были направлены против его конкурента Виталия Фишмана. Адвокат Зингмана заявил, что его клиент никогда не работал с компаниями, которые участвуют в дезинформации.

Журналисты также рассказали, что аккаунты, «очень напоминающие» ботов AIMS, занимались дискредитацией компании-оператора яхт Burgess Yachts, обвиняя ее «в обслуживании олигархов, попавших под санкции и связанных с Владимиром Путиным». Кто стоит за кампанией, неизвестно, но некоторые боты, связанные с AIMS, продвигали статьи о Джулии Стюарт — директоре компании-конкурента Imperial Yachts. В июне Imperial Yachts попала под санкции США по обвинению в предоставлении услуг ближайшему окружению Путина.

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