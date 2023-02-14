В Турции выдали больше 100 ордеров на арест из-за массовых жертв при землетрясении В гибели людей обвиняют строительных подрядчиков. Эксперты считают, что так чиновники пытаются отвлечь внимание от собственных ошибок

Разрушенные в результате землетрясения здания в области Хатай, Турция. 13 февраля 2023 года Yasin Akgul / AFP / Scanpix / LETA

В Турции выданы не менее 113 ордеров на арест подозреваемых, на которых возлагают ответственность за массовую гибель людей при землетрясении, произошедшем 6 февраля. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. По его словам, всего в рамках расследования установлен 131 подозреваемый. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что по делу проходят 134 человека.

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли более 35 тысяч человек, почти 200 тысяч пострадали. Как свидетельствуют видеозаписи, многие здания очень быстро обрушились из-за подземных толчков. Министерство юстиции Турции учредило бюро по расследованию нарушений, допущенных при строительстве этих домов. Минюст потребовал выявить всех подрядчиков и других ответственных лиц, по вине которых могли рухнуть здания.

В ходе расследования арестованы несколько человек. 11 февраля в аэропорту Стамбула был задержан Мехмет Яшар Джошкун — подрядчик, занимавшийся строительством 12-этажного жилого комплекса, который во время землетрясения был полностью разрушен. По данным агентства «Анадолу», он собирался улететь в Черногорию. В том же аэропорту 12 февраля задержали подрядчика Явуза Каракуша и его супругу, которые планировали улететь в Грузию.

По данным правительства Турции, в стране были разрушены или сильно повреждены почти 25 тысяч зданий. При этом эксперты говорят, что разрушения связаны с систематическим несоблюдением строительных норм. Ответственность за это должны нести чиновники, допустившие реализацию проектов, которые не соответствуют установленным стандартам.

«Пока эти люди не буду привлечены к ответственности, такое будет повторяться», — сказал бывший прокурор Али Озгундуз. Он принимал участие в расследовании последствий землетрясения 1999 года, когда в Турции, по официальным данным, погибли более 17 тысяч человек.

После землетрясения 1999 года власти Турции ужесточили строительные нормы с целью повысить сейсмическую устойчивость зданий. Но все последующие годы эти нормы плохо соблюдались. Об этом, в частности, могут свидетельствовать данные « », объявленной правительством Турции в 2018 году. Тогда власти получили заявления о почти семи с половиной миллионах нелегальных построек.

«Задержание подрядчиков — это реакция на общественный резонанс. Настоящими виновниками являются нынешнее правительство и предыдущие правительства, которые сохранили систему такой, какая она есть», — заключил Танер Юзгеч, президент профсоюза инженеров-строителей Турции.

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