Бизнесмен, добившийся закрытия информации о реальных владельцах компаний в ЕС, оказался руководителем 117 юрлиц. Угадайте, сколько из них связаны с Россией Главное из расследования OCCRP

Бизнесмен из Люксембурга, директор авиакомпании Luxaviation Патрик Хансен, который добился закрытия информации о компаний в странах ЕС, за последние 16 лет числился владельцем или управляющим по меньшей мере 117 юридических лиц. Об этом говорится в материале объединения журналистов-расследователей .

Эти юрлица были зарегистрированы в разных странах, в том числе в таких непрозрачных юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова.

В 90 компаниях, где Хансен числился директором, в качестве бенефициаров были указаны люди из России. Среди них — родственники бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Еще одна компания, управляемая Хансеном, владеет недвижимостью в Москве и, по данным на 2019 год, имеет на счетах 99 миллионов долларов. Ее бенефициар , но он владеет бизнесом в сфере недвижимости вместе с сыном Груздева.

Также Хансен управлял фирмой Алексея Баженова — бывшего замдиректора компании «Ямалгазинвест», дочерней структуры «Газпрома». Помимо этого, Баженов и Хансен значатся руководителями нескольких британских компаний, владеющих коммерческой недвижимостью по всей стране.

Помимо прочего, Хансен управляет 16 компаниями, принадлежащими российскому бизнесмену Валерию Коликову и его сыну Александру. Коликов-старший создал компанию МРТС, которая в открытых источниках названа крупнейшим частным строителем подводных трубопроводов в России. Кроме того, авиакомпания самого Хансена Luxaviation получила более 50 миллионов евро в качестве кредитов от офшорных компаний, принадлежащих Коликову-младшему.

Большое число компаний, в руководстве которых участвует Хансен, и нахождение многих из них в офшорных юрисдикциях может говорить о том, что Хансен действует как прокси, то есть доверенное лицо, которое не занимается реальным бизнесом, а выполняет роль прикрытия для кого-то другого, заявил эксперт по отмыванию денег Грэм Бэрроу, ознакомившись с выводами OCCRP. Аналогичную оценку дал специалист по финансовым преступлениям немецкой некоммерческой организации Finanzwende Конрад Даффи.

Luxaviation — компания-оператор частных самолетов из Люксембурга. В 2015 году, после покупки швейцарского конкурента ExecuJet, она была названа второй по величине компанией частной авиации в мире. Ее услугами пользовался в том числе король Великобритании Карл III.

В ноябре 2022 года по иску Хансена 22 ноября суд Европейского союза отменил обязанность публиковать в открытом доступе информацию о бенефициарных владельцах европейских компаний. Это решение было мотивировано правом владельцев на тайну частной жизни.

В декабре глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов обратил внимание, что одним из бизнес-партнеров Хансена был бывший полковник КГБ СССР Николай Богачев, в 1990-х занявшийся бизнесом в нефтегазовой отрасли. Они с Хансеном вместе основали Luxaviation в 2008 году. Через год Богачев покинул компанию, передав свои 49% акций Хансену.

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