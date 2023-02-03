«Вот нас уже нет, а песни наши поют». Вышел трейлер сериала о группе «Король и шут»

Кинопоиск

Сервис «Кинопоиск» представил трейлер сериала «Король и шут», основанного на истории одноименной российской панк-группы.

Премьера сериала состоится 2 марта 2023 года на «Кинопоиске». Первой сезон будет состоять из восьми эпизодов. Рейтинг ожидания сериала на сервисе составляет 99%.

«В сериале покажут, как панки из Петербурга выбирали название группы, давали первые первые концерты, собрали полный зал „Юбилейного“, впервые выступили в Москве и на крупнейших площадках страны. Параллельно истории становления группы и отношений между ее участниками события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправились спасать принцессу из плена колдуна. На своем пути они встречают персонажей, которых сами придумали в песнях», — говорится в описании к трейлеру.

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Режиссером сериала «Король и шут» выступил Рустам Мосафир, автором сценария — Дмитрий Лемешев, а оператором — Степан Бешкуров.

Главные роли в сериале исполнили Константин Плотников (Михаил «Горшок» Горшенев), Влад Коноплев (Андрей «Князь» Князев), Евгений Ткачук (Шут), Даниил Вахрушев (Александр «Балу» Балунов), Илья Ловкий (Александр «Поручик» Щиголев), Данила Рассомахин (Яков Цвиркунов), Ян Ильвес (Александр «Ренегат» Леонтьев) и Васса Бокова (Мария Нефедова), Валери Зоидова (Анфиса, первая жена Горшка), Дарья Мельникова (Ольга, вторая жена Горшка) и Вера Вольт (Агата, жена Князя).

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