В Польше отказали в аборте 14-летней девочке, которую изнасиловал ее дядя Врачи сослались на то, что прерывание беременности противоречит их убеждениям

Женщина произносит речь во время протестов против ужесточения антиабортного законодательства в Польше. 19 ноября 2020 года Omar Marques / Getty Images

14-летней девочке с интеллектуальными нарушениями, которая живет в небольшом городе в Подляском воеводстве (расположено на северо-востоке Польши, на границе с Беларусью и Литвой), отказались делать аборт в местных больницах — несмотря на то, что девочка забеременела после того, как ее изнасиловал собственный дядя. Об этой истории 20 января рассказал Фонд женщин и планирования семьи (FEDER) — польская неправительственная организация, которая отстаивает репродуктивные права женщин.

По информации FEDER, пострадавшая девочка никому не сказала об изнасиловании и не осознавала, что забеременела. Когда о случившемся узнала ее , она попыталась помочь ей сделать аборт. В Польше, несмотря на практически полный запрет абортов, в случае изнасилования можно легально прервать беременность на сроке до 12 недель. Для этого нужна справка из прокуратуры о том, что с высокой долей вероятности беременность наступила в результате преступления.

Тетя девочки получила необходимую справку, но даже с ней в отказались проводить аборт. Там сослались на оговорку о совести, которая позволяет врачу отказаться от прерывания беременности, если это противоречит его убеждениям. «Тетя [девочки] рассказала нам, что с ними обращались жестоко и бесчеловечно: „Не здесь, уходите. Мы не знаем, где [можно прервать беременность]. Это не наше дело“», — так в FEDER описали ответы медработников.

После этого тетя и обратилась в FEDER. Организация помогла пострадавшей девочке сделать аборт в Варшаве. Процедура прошла без осложнений, а девочка уже вернулась домой.

FEDER призвала власти Польши немедленно отменить оговорку о совести — она позволяет медработникам отказаться от прерывания беременности, даже если оно легально. По закону оговорку о совести могут применять только отдельные специалисты, а не целые организации, а в случае ее применения пациентку должны направить к другому врачу или в другое учреждение, где ей сделают аборт. Но на практике — в том числе в случае с девочкой, которая подверглась сексуализированному насилию, — этого не происходит, констатировала организация:

Это приводит к тому, что женщинам, которые нуждаются в аборте, приходится ездить по Польше из больницы в больницу в поисках врача, искать помощи за границей, действовать самостоятельно. Речь идет о женщинах и девушках, чье здоровье находится в опасности, которые пережили насилие, которые боятся нежелательной беременности. В системе общественного здравоохранения не может быть места оговорке о совести. Мировоззрение врачей не должно стоять выше здоровья, безопасности и достоинства женщин.

Польские чиновники подтвердили, что в истории с девочкой, по всей видимости, был нарушен закон. В министерстве здравоохранения начали проверку, а глава ведомства Адам Недзельский заявил: «Здесь наш ответ однозначен — такое поведение недопустимо». Уполномоченный по правам человека в Польше Мартин Вёнцек попросил Минздрав уточнить правила применения оговорки о совести, чтобы пациенткам при отказе в процедуре сообщали, где еще им могут сделать аборт. О намерении внести поправки, касающиеся оговорки, заявили и в оппозиционной . Там отметили, что польские врачи меньше заботятся о пациентках, потому что «боятся прокурора, ксендза и политиков из [правящей консервативной партии] „Право и справедливость“».

В Польше действует одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе. С 1993 до 2021 года там разрешалось делать аборт, если женщина была изнасилована, если беременность угрожала ее здоровью или жизни, а также если у плода была неизлечимая патология. Именно патология плода была основанием для абсолютного большинства абортов в стране, но с конца января 2021 года аборты по этой причине в Польше запрещены. Так решил Конституционный суд — несмотря на массовые протесты. С тех пор в стране получили резонанс истории нескольких женщин, умерших, по словам родственников, из-за того, что врачи медлили с прерыванием беременности (за незаконный аборт в Польше медицинских работников, а не женщину, обратившуюся за прерыванием беременности).

По данным FEDER, в 2019 году в польских больницах провели 1110 абортов, в основном по причине неизлечимой патологии плода. Однако в 2021 году, после вступления в силу решения Конституционного суда, в больницах по всей стране сделали лишь 32 аборта — меньше, чем когда-либо с момента введения ограничений на аборты в 1993 году. Как утверждают в FEDER, на самом деле абортов проводится гораздо больше, но больницы опасаются проверок и не указывают их в статистике, называя, например, выкидышами. Кроме того, женщины прерывают беременность, не обращаясь к польским врачам, — медикаментозным способом или за границей (в обоих случаях помощь готовы оказать профильные правозащитные группы). Предполагается, что в реальности жительницы Польши делают 100 тысяч абортов ежегодно.