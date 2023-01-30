Елена Афонина / ТАСС

Рамзан Кадыров раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что Чечня заслуживает быть независимым государством.

«Он говорит, что надо поддержать . У меня вопрос: где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интересы независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство?» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном 28 января в его телеграм-канале. Глава Чечни отметил, что «был ярым ичкерийцем, и нам не давали строить государство именно вы» (видимо, страны Запада).

Между тем все последние годы российские власти и пропагандисты говорят противоположное — что именно Запад поддерживал сепаратизм в Чечне. В 2017 году президент РФ Владимир Путин утверждал, что сотрудники спецслужб США оказывали поддержку чеченским боевикам, в том числе «перебрасывали боевиков из одного места в другое». Об этом он сказал в фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». «У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры… используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России, — заявил Путин, добавив: — Что касается информационной и политической поддержки, это не нуждается в доказательствах, это было очевидным для всех. Это же публично делалось, открыто». Еще апреле 2008 года на Первом канале вышел фильм «Абубакар. План „Кавказ“», который подавался как расследование о планах США и ряда стран Западной Европы отделить Северный Кавказ от России.

Рамзан Кадыров отметил в видеообращении, что жители Чечни решили «жить в составе Российской Федерации» — и это «выбор народа».

«И сегодня, как бы ни хотели отдельное государство, мы никак не можем существовать [как отдельное государство], потому что полтора миллиона населения [нужно] кормить, одевать, обувать, образовывать, дошкольные, социальные вопросы, строительство, другие программы и проекты — нам это не потянуть. Поэтому во всех смыслах во всех направлениях наш народ сделал правильный выбор. И с каждым годом, с каждым днем мы убеждаемся в этом», — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что некоторые народы находятся в России как «в тюрьме». «Эти части России могли бы быть освобождены, как, например, Чечня. Они могут стать независимыми. Они бились за свободу веками и уже несколько десятилетий бьются за нее с большим рвением. Думаю, что эта территория заслуживает независимости», — сказал Моравецкий.

Тему независимости Чечни стали активно поднимать на фоне российского вторжения в Украину, в котором участвуют чеченские подразделения. В октябре 2022 года Верховная рада Украины приняла постановление, в котором объявила Чеченскую Республику Ичкерия территорией, «временно оккупированной РФ».

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