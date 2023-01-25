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Бренд M&Mʼs на неопределенное время прекратит использовать в рекламных кампаниях анимированные конфеты из-за публичной реакции на изменение их внешнего вида, о котором было объявлено год назад.

«В прошлом году мы внесли некоторые изменения в наши любимые говорящие конфеты. Мы не были уверены, что это вообще кто-то заметит. И мы абсолютно точно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем, что даже обувь конфеты может разъединять. Это последнее, что хотели бы в M&Mʼs, так как мы всегда были за то, чтобы объединять людей», — говорится в сообщении производителя.

Об изменениях в концепции персонажей владеющая брендом корпорация Mars объявила в январе 2022 года: компания отмечала, что хочет адаптировать их к современным реалиям и создать «мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним». У конфет появилась более заметная разница в росте, а также изменился цвет рук и ног. Отдельно был сделан акцент на изменениях женских персонажей — Зеленая сменила сапоги на кроссовки, а у Коричневой уменьшилась высота каблуков.

В сентябре компания добавила нового женского персонажа — Фиолетовую, которая олицетворяла собой «инклюзивность и самопринятие». В начале 2023 года M&Mʼs также анонсировала выпуск ограниченной партии конфет с женскими персонажами к 8 марта, чтобы подчеркнуть роль женщин, которые меняют мир.

Изменения в персонажах вызвали резкую реакцию в соцсетях. Больше всего пользователи были недовольны ребрендингом Зеленой: петиция под названием «Оставьте Зеленую сексуальной» с требованием вернуть персонажу сапоги собрала около 20 тысяч подписей на платформе Change.org. В самой компании называли негативную реакцию на Зеленую «беспрецедентной» и заявляли, что были «ошеломлены» недовольством пользователей. При этом M&Mʼs подчеркивала, что персонажи «постоянно развиваются, отражая времена, в которые мы живем».

Теперь вместо анимированных конфет представлять M&Mʼs будет американская актриса и комик Майя Рудольф. Компания выразила уверенность, что актриса «будет отстаивать силу веселья, чтобы создать мир, принадлежность к которому будет чувствовать каждый». Сама Рудольф заявила, что «с детства обожает конфеты» и с нетерпением ждет возможности поработать с M&Mʼs.

Как отмечает WSJ, актриса очень популярна в США и вряд ли рекламу с ее участием, какой бы она ни была, подвергнут критике в интернете. Подробности новой кампании пока не раскрываются. Впервые Рудольф появится в рекламном ролике, который покажут 12 февраля во время . Образы говорящих конфет при этом останутся в соцсетях компании.

Что произошло с говорящими конфетами год назад

Конфеты M&Mʼs начнут работать над характером, выберут более удобную обувь и встанут на защиту женщин

Что произошло с говорящими конфетами год назад

Конфеты M&Mʼs начнут работать над характером, выберут более удобную обувь и встанут на защиту женщин