Конфеты M&Mʼs начнут работать над характером, выберут более удобную обувь и встанут на защиту женщин

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Персонажей из рекламы конфет M&Mʼs ждут изменения. О них сообщила компания Mars, которая владеет брендом. Если коротко, то анимированные конфеты слегка изменятся внешне и внутренне, а еще станут более современными.

M&MʼS: For All Funkind M&MʼS Chocolate

У конфет появилась более заметная разница в росте, а цвет рук и ног стал более нейтральным вместо телесного цвета. Как говорится в рекламном ролике, это сделано, чтобы создать «мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним». Отныне в рекламных материалах компания перестанет использовать обращения «мистер» и «мисс», подчеркивая, что личности персонажей важнее их гендера.

Характеры конфет тоже изменятся. Известный своей ворчливостью и желанием командовать Красный станет более сдержанным, а Оранжевый признает свои проблемы с тревожностью, пишет издание AdWeek.

Что касается женских персонажей, то Зеленая сменит сапоги на гораздо более удобные (и актуальные в 2022 году) кроссовки, а Коричневая продолжит носить туфли на каблуках, но они станут более низкими и удобными. Представительница компании Джейн Хван в комментарии AdWeek заявила, что Зеленая и Коричневая теперь чаще будут действовать совместно и поддерживать женщин.

Как это часто бывает, ребрендинг вызвал неоднозначную реакцию. Пользователь с ником YourTube в комментариях к ролику написал: «Сделав их [конфет] характеры более скучными, вы убрали [из рекламы] драму и юмор. Теперь персонажи стали скучнее!»

Daily Doodles: «Хотелось бы больше комедийных рекламных роликов M&Mʼs, как в старые добрые времена».

Лучший комментарий оставил читатель TJournal с ником Head Hunter: «Инклюзивнее Сам Самыча всё равно не выйдет».

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