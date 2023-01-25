«Он все понимает и смирился. Но он уверен, что жизнь прекрасна, а люди добры» Журналисты из Красноярска рассказали историю подростка, который 15 лет живет в краевой детской больнице

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Вова Ларионов в комнате гемодиализа Артем Ленц / NGS24.RU

Вова Ларионов родился в поселке Чечеул Канского района Красноярского края, более чем в 200 километрах к востоку от административного центра. У него есть бабушка и сестра Диана.

В детстве мальчик перенес несколько операций на кишечнике, после чего у него резко ухудшилось состояние почек. С двух лет Вова постоянно живет в нефрологическом отделении Красноярской краевой детской больницы. Три раза в неделю он проводит по четыре часа на гемодиализе. После каждой такой процедуры наступает слабость и оставшуюся часть дня ему приходится лежать в постели.

Сестра Диана после наступления совершеннолетия оформила опекунство над Вовой. Сейчас она мать-одиночка с двумя детьми и не может заботиться о брате, поэтому он остается в больнице.

Врачи каждый год подают заявки на пересадку почки Вове, но всегда получают отказ из-за тяжелых сопутствующих заболеваний пациента. «Без постоянной медицинской помощи он жить не сможет. Ему нужно получать гемодиализ через день. Психологически он смирился со своим состоянием, но все же иногда ему бывает грустновато. Придешь, побудешь с ним, поплачет маленько. Мы все, весь медперсонал нашего отделения, стараемся быть ему семьей», — рассказывает врач-нефролог Лада Попова.

Из-за болезни Вова выглядит гораздо младше своих 17 с половиной лет — максимум на девять. Но эмоционально и интеллектуально ничем не отличается от сверстников. «Может, только чуть более наивный и отзывчивый. Он все понимает о состоянии своего здоровья, смирился с ним и старается смотреть на мир оптимистично. Парень уверен, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, а окружающие люди добры», — пишут журналисты «Красноярск Онлайн» (NGS24.ru).

Чтобы как-то разнообразить свою жизнь, раз в месяц Вова переезжает из одной палаты в другую, завязывая знакомства с другими пациентами. Как и сверстники, он смотрит тиктоки и переписывается в мессенджерах. У него есть смартфон и ноутбук, подаренный спонсорами, интернет оплачивают волонтеры. Еще из личных вещей: маленький кактус, фонарик, мягкие игрушки (одну из них подарила подруга Настя, которая раз в полгода лежит в больнице, остальные — Дед Мороз).

«Вы же понимаете, что не каждый из детей, которые попадают к нам, хочет играть и проводить время с таким, как Вова. К сожалению, это так. Поначалу над ним издевались, оскорбляли, унижали. Он приходил ко мне со слезами на глазах. Я старалась приглашать ребят в кабинет и объяснять, что Вове и так тяжело, нужно относиться к нему с уважением. Сейчас ситуация с общением складывается гораздо лучше», — рассказывает больничный педагог-воспитатель Екатерина Комарова.

Новый год Вова всегда встречает в больнице. Он признается, что в это время ему тяжелее всего, потому что большинство пациентов выписываются, а персонал расходится по домам. Обычно он ложится спать еще до боя курантов. «В прошлом году вообще тяжело было. А в этот раз я у себя на странице во „ВКонтакте“ выставил фотографии у новогодней елки, и немного из-за этого появилось праздничное ощущение», — говорит он.

Вове помогают волонтеры. Девушка Сардана из Улан-Удэ регулярно его навещает, отпрашивает на прогулки, купила ему гитару и учит на ней играть.

Вова показывает свою любимую игрушку-талисман, которую ему подарила близкая подруга Артем Ленц / NGS24.RU

Раньше к мальчику в больницу приходили учителя, потом он перешел на онлайн-обучение, но из-за изнуряющего лечения в итоге забросил школу — «не было рядом человека, который помог бы ему преодолеть лень и учебную запущенность». «Волонтеры мне предложили начать учить английский язык, чтобы хоть что-то я умел. Это дополнительный предмет, как я понял, он платный. Подумают еще, сказали. Конечно, я хотел бы попробовать, но боюсь, что это сложно для меня будет», — рассказывает Вова.

В апреле Вове исполнится 18 лет, после чего он будет должен покинуть больницу и вернуться к сестре в Чечеул. Как сироте ему положена квартира от государства, он также получает выплаты, которые отложены на будущие нужды. Как пишут журналисты, семье необходим только водитель-помощник, который мог бы возить Вову на гемодиализ в Канскую районную больницу.

«Мне сложно представить, как он будет уезжать из нашей больницы после стольких лет, это такая тяжелая для всех нас тема», — говорит Екатерина Комарова.

Вова тоже признается, что боится думать о своем будущем.