В музее, посвященном прорыву блокады Ленинграда, установили трофейные украинские танки. Это часть выставки, организованной Советом Федерации

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Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

На территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске (Ленинградская область) выставили подбитую технику ВСУ. Ее фотографии распространились по соцсетям в последние несколько дней.

Среди трофеев — танк Т-72, бронетранспортер «Буцефал» и другие. Сейчас техника стоит напротив экспозиции «Наследники героев», состоящей из современных российских танков. При этом дула российских танков направлены в сторону подбитой техники ВСУ.

В соцсетях Кировска, в основном, встретили фотографии недоумением; большинство пользователей отмечали, что война в Украине не имеет никакого отношения к Великой Отечественной и к блокаде Ленинграда.

Издание 47news выяснило, что техника станет частью будущей выставки «Невыученные уроки фашизма», которую планируется открыть к 27 января — дню полного снятия блокады Ленинграда. В рамках этой выставки непосредственно в помещении музея также будет показывать захваченное украинское оружие, а также образцы украинской «печатной пропаганды и агитации».

Игорь Руссак / Reuters / Scanpix / LETA

Организатором выставки «Невыученные уроки фашизма», пишет 47news, является Совет Федерации; непосредственно на месте ее курирует сенатор Дмитрий Василенко.

Официально в музее отказались давать комментарии «до открытия выставки», лишь подтвердив, что техника действительно находится на его территории.

Sota обращает внимание, что у выставленного танка Т-72 отсутствует динамическая защита. Издание предположило, что она была снята для последующего использования армией РФ. Ранее сообщалось о серьезной нехватке динамической защиты на российской технике.

Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

Как отмечает «Бумага», еще в начале апреля 2022 года на фасаде музея была размещена буква Z. «Совершенно логично, когда музей, посвященный борьбе с нацизмом, поддерживает спецоперацию, направленную против неонацизма в Украине», — позднее комментировали это в пресс-службе музея.

Выставка в Кировске будет не первой, где демонстрируются трофейные украинские танки. Так, еще в августе 2022 года в парке «Патриот» в Подмосковье были выставлены бронетранспортер БТР-4Е, а также оружие и бронетехника западных образцов, которые использует украинская армия.

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