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поговорил с актером и телеведущим , который, в частности, попытался объяснить, почему он считает, что, поддерживая россиян, воюющих в Украине, он не поддерживает войну. Большинство тех, кого отправили в зону боевых действий, заявил Кучера, не хотят воевать. «Мне что, отказаться от них?» — спросил он. Также Кучера уверен, что большинство музыкантов, покинувших Россию после начала войны, сделали это из-за того, что им «обрубили монетизацию», а тот факт, что у пропагандистов есть недвижимость за рубежом, никак, по его мнению, нельзя считать лицемерием. При этом Кучера, у которого двоих старших сыновей потенциально могут мобилизовать, назвал такую перспективу словом «трэш». Он считает, что 18-летних детей «сейчас на фронт не отправляют», а «бежать» из страны он смысла не видит.

Разговор с тем, кто поддерживает армию России / вДудь вДудь