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Сбор пшеницы на подконтрольной России части Запорожской области Украины, 23 июля 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Руководители фермерских хозяйств в Донецкой и Луганской областях Украины утверждают, что семейная компания бывшего министра сельского хозяйства РФ захватила их сельскохозяйственные угодия вскоре после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на пострадавшие компании, а также данные украинской разведки и прокуратуры.

Три украинских сельскохозяйственных компании — «Агротон», HarvEast Holding и «Нибулон» — по словам их представителей, в целом потеряли . «Агротон» лишился прав на 250 тысяч акров, HarvEast — на 100 тысяч акров, «Нибулон» — на 50 тысяч акров. Права на их земли перешли российской компании «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», принадлежащей семье Александра Ткачева. Эта компания, по данным украинской разведки, обеспечивает «контроль России над сельскохозяйственным производством» на захваченных территориях.

Земли начали отнимать вскоре после того, как Россия создала на оккупированных территориях на востоке Украины так называемые военно-гражданские администрации, рассказали WSJ руководители и сотрудники пострадавших компаний, а также представители украинской разведки.

Первыми свои земли потеряли те, кто находился на военной или гражданской службе Украины, или проживал за пределами регионов. На фермы стали приезжать назначенные Россией представители администраций самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которых сопровождали вооруженные люди. Они говорили землевладельцам, что отныне земли принадлежат им — и требовали, иногда под дулом пистолета, переписать права на собственность в соответствии с российскими, а не украинскими законами, говорят источники издания. Некоторым фермерам разрешали сохранить свои земли при условии, что 70% урожая будет уходить в Россию или властям ДНР и ЛНР.

Компании, у которых отняли земли, сельскохозяйственную технику и урожай, не получили никаких компенсаций, утверждают их представители.

Владелец компании «Агротон» Юрий Журавлев сообщил, что среди тех, кто приехал отнимать землю, был чиновник ЛНР Валерий Пахниц. В сентябре США ввели против него санкции, заявив, что он курировал кражу украинского зерна. Сам Пахниц сказал WSJ, что землю не экспроприировали. Юрий Журавлев утверждает, что на ферму также приезжал крымский чиновник Павел Харламов. Тот в разговоре с журналистами сказал, что косвенно связан с объединением сельскохозяйственных активов в ЛНР, и подтвердил, что в этом участвуют российские компании. По его словам, земли не экспроприируют, поскольку они «уже принадлежат луганчанам».

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«Агрокомплекс» и Александр Ткачев это не комментировали. Пресс-служба Кремля сообщила, что восточные области Украины теперь являются частью России, а владельцы фермерских хозяйств могут заявить о своих правах в соответствии с законодательством РФ. Журналисты не смогли получить комментарий ДНР, в ЛНР утверждают, что не экспроприировали земли.

В 2014 году Александр Ткачев попал под санкции Евросоюза, Великобритании и Австралии (но не США) из-за того, что, по мнению западных стран, поддержал российскую аннексию Крыма. Вскоре после аннексии «Агрокомплекс» стал владельцем одного из крупных агрохолдингов Крыма «Дружба народов».

В 2015 году, когда Александр Ткачев возглавил министерство сельского хозяйства РФ, он говорил, что не видит ничего предосудительного в том, что его родственники занимаются агробизнесом в Краснодарском крае. За три года работы на посту министра компания семьи Ткачева утроила свои земельные владения. По оценкам аналитиков, компания контролирует более двух миллионов акров сельскохозяйственных угодий в России помимо тех 400 тысяч акров земли в Украине, которую, как утверждают украинские фермеры, отняли во время войны.

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