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Подбитый танк в Чернигове. 7 апреля 2022 года
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Семья из Чернигова девять месяцев ищет родственника, задержанного российскими военными. Есть информация, что его отправили в СИЗО в Белгороде — но в изоляторе это отрицают

Источник: Агентство
Подбитый танк в Чернигове. 7 апреля 2022 года
Подбитый танк в Чернигове. 7 апреля 2022 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Семья Бузиновых из Чернигова девять месяцев пытается найти своего родственника, 25-летнего Никиту Бузинова, которого в начале марта задержали российские военные. В ноябре были получены свидетельства того, что его увезли из Украины и поместили в СИЗО в Белгороде. Об этом «Агентству» рассказал Владимир Бузинов, старший брат Никиты.

По словам Владимира, российские военные забрали Никиту после того, как обнаружили в телефонах братьев фотографии домов в Чернигове и в селе Михайло-Коцюбинское, взятые с сервиса Google Maps. При этом Владимир утверждает, что они не делали этих фотографий. Он допустил, что их могли загрузить в телефоны сами россияне. Владимир также рассказал, что российские военные угрожали застрелить девушку Никиты, если он не признается в том, что помогал ВСУ.

После того, как российская армия отступила в начале апреля из Черниговской области, семья начала искать похищенного родственника. «Искали среди погибших, его смерть не подтвердилась, искали в разных областях РФ, результата не было», — рассказал Владимир.

Позднее у Бузиновых появились информация, что Никита может находиться в белгородском СИЗО-3. Эти сведения подтвердились в ноябре, когда знакомый семьи получил уведомление от ФСИН, что его письмо Никите Бузинову было доставлено адресату.

Однако, когда адвокат фонда «Общественный вердикт» Эльдар Гароз 28 ноября приехал в СИЗО, чтобы встретиться с Никитой Бузиновым, сотрудники изолятора сообщили ему, что такого человека у них нет. «Я не исключаю того, что его там может не быть. Может быть, он там был, когда письмо пришло, а сейчас его нет. Или, может, он там», — сказал «Агентству» Гароз.

Семья Бузиновых надеется на то, что украинские власти смогут вернуть Никиту в рамках обмена. «Какой его статус — неизвестно. Он никогда не воевал, в армии не служил. Просто пришли и забрали его, просто потому что не понравился», — сказал Владимир Бузинов.

В начале сентября правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором приводились документальные свидетельства принудительного перемещения украинцев в Россию и на оккупированные территории Украины. Несколькими днями ранее ТАСС писал, что за полгода войны Россия «эвакуировала» из Украины больше трех с половиной миллионов человек, включая почти 600 тысяч детей. Сколько из них уехали добровольно — неизвестно.

В конце ноября издание «Сирена» сообщило, что российские военные перед отступлением из Херсонской области вывезли украинских заключенных в колонии на территории России. Позже эту информацию подтвердила Ольга Романова, глава проекта «Русь сидящая», заявив, что россияне вывезли из Херсонской области на территорию России около пяти тысяч заключенных.

Доклад Human Rights Watch

«Мы чувствовали себя заложниками» Human Rights Watch опубликовала доклад о «фильтрационных лагерях» и принудительном перемещении украинцев в Россию

Доклад Human Rights Watch

«Мы чувствовали себя заложниками» Human Rights Watch опубликовала доклад о «фильтрационных лагерях» и принудительном перемещении украинцев в Россию