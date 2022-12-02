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Подбитый танк в Чернигове. 7 апреля 2022 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Семья Бузиновых из Чернигова девять месяцев пытается найти своего родственника, 25-летнего Никиту Бузинова, которого в начале марта задержали российские военные. В ноябре были получены свидетельства того, что его увезли из Украины и поместили в СИЗО в Белгороде. Об этом «Агентству» рассказал Владимир Бузинов, старший брат Никиты.

По словам Владимира, российские военные забрали Никиту после того, как обнаружили в телефонах братьев фотографии домов в Чернигове и в селе Михайло-Коцюбинское, взятые с сервиса Google Maps. При этом Владимир утверждает, что они не делали этих фотографий. Он допустил, что их могли загрузить в телефоны сами россияне. Владимир также рассказал, что российские военные угрожали застрелить девушку Никиты, если он не признается в том, что помогал ВСУ.

После того, как российская армия отступила в начале апреля из Черниговской области, семья начала искать похищенного родственника. «Искали среди погибших, его смерть не подтвердилась, искали в разных областях РФ, результата не было», — рассказал Владимир.

Позднее у Бузиновых появились информация, что Никита может находиться в белгородском СИЗО-3. Эти сведения подтвердились в ноябре, когда знакомый семьи получил уведомление от ФСИН, что его письмо Никите Бузинову было доставлено адресату.

Однако, когда адвокат фонда « » Эльдар Гароз 28 ноября приехал в СИЗО, чтобы встретиться с Никитой Бузиновым, сотрудники изолятора сообщили ему, что такого человека у них нет. «Я не исключаю того, что его там может не быть. Может быть, он там был, когда письмо пришло, а сейчас его нет. Или, может, он там», — сказал «Агентству» Гароз.

Семья Бузиновых надеется на то, что украинские власти смогут вернуть Никиту в рамках обмена. «Какой его статус — неизвестно. Он никогда не воевал, в армии не служил. Просто пришли и забрали его, просто потому что не понравился», — сказал Владимир Бузинов.

В начале сентября правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором приводились документальные свидетельства принудительного перемещения украинцев в Россию и на оккупированные территории Украины. Несколькими днями ранее ТАСС писал, что за полгода войны Россия «эвакуировала» из Украины больше трех с половиной миллионов человек, включая почти 600 тысяч детей. Сколько из них уехали добровольно — неизвестно.

В конце ноября издание «Сирена» сообщило, что российские военные перед отступлением из Херсонской области вывезли украинских заключенных в колонии на территории России. Позже эту информацию подтвердила Ольга Романова, глава проекта « », заявив, что россияне вывезли из Херсонской области на территорию России около пяти тысяч заключенных.

Доклад Human Rights Watch

«Мы чувствовали себя заложниками» Human Rights Watch опубликовала доклад о «фильтрационных лагерях» и принудительном перемещении украинцев в Россию

Доклад Human Rights Watch

«Мы чувствовали себя заложниками» Human Rights Watch опубликовала доклад о «фильтрационных лагерях» и принудительном перемещении украинцев в Россию