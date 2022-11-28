В 1976 году на Петропавловской крепости оставили 42-метровую надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!» В расследовании дела участвовал лейтенант КГБ Путин

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В сентябре 1976 года Владимир Путин, на тот момент 23-летний лейтенант КГБ, участвовал в расследовании дела, возбужденного из-за одной из первых акций политического искусства в СССР.

Дело завели из-за надписи «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!», которая появилась на Петропавловской крепости в Петербурге. Имя Путина упоминается в протоколе обыска, проведенного у художника Олега Волкова, который хранится в Музее политической истории. Первым это обнаружил петербургский историк Константин Шолмов, опубликовавший 21 ноября фотографию протокола в соцсетях. Внимание на это обратили после публикации бывшего петербургского депутата Бориса Вишневского.

Как написал Вишневский, раньше отсутствовали доказательства, подтверждающие, что Владимир Путин участвовал в этом деле, а «теперь есть».

Константин Шолмов

Надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!» появилась на Петропавловской крепости ранним утром 3 августа 1976 года. Ее оставили советские художники Юлий Рыбаков и Олег Волков, которые за несколько месяцев до этого пытались организовать у Петропавловской крепости уличную выставку своих работ. Надпись за 15 минут нанесли водоэмульсионной белой краской с помощью валиков. Длина надписи составила 42 метра, высота каждой буквы — 120 сантиметров. Юлий Рыбаков вспоминал, что после акции они с Олегом Волковым дошли до Дворцового моста, откуда было хорошо видно надпись.

Юлий Рыбаков. «Мой век» — СПб, 2010, Издательство «ДЕАН»

Юлий Рыбаков так описывал акцию в своей книге «Мой век»: Мы подошли к Петропавловке. Вот и Государев бастион, проходим его до Невской пристани. Людей нет, тишина. Я еще раз повторяю текст, Олег сомневается — слишком длинно, долго писать, не успеем… И вообще — текст неконкретный… Я настаиваю, но Олег справедливо замечает, что вот-вот будет разводка больших мостов, а при этом на них остается милиция, которая может заметить нас за работой. Дождавшись прохода судов, увидев, как плавно легла огромная стена мостового пролета, я вытаскиваю из сумки краску и валики. Оглянувшись еще раз по сторонам, мы быстро начинаем. Краска разлита по мискам, у каждого по валику. Я иду первым и наношу вертикали, Олег — следом, ставит перемычки и овалы. В висках стучит, вот-вот мы услышим окрик! Жаль будет, если не успеем дописать… Надпись растет. Слово за словом — последний взмах… Всё! Сделали. Мы выбрасываем в реку валики, краску и банку, быстро споласкиваем руки. Вокруг никого. Стараясь не спешить, уходим в сторону пляжа и сталкиваемся с компанией гуляющих. Они еще не дошли до нашей надписи, они еще не могут сопоставить ее с нами. Замедлив шаг, мы проходим мимо, но, когда они остаются сзади, почти бежим в тени деревьев и опять прогулочным шагом переходим Кронверкский мостик, там рядом свой, Васильевский остров. Оказавшись на стрелке, не можем утерпеть, выходим на Дворцовый мост — далеко в редеющей темноте бастионов светлеет огромная 40-метровая надпись…

Рыбаков рассказывал, что сотрудники КГБ, которых отправили закрасить надпись, подошли к бастиону на резиновых лодках: «В это утро вода в Неве поднялась так, что подойти к надписи посуху было невозможно. Чекистам пришлось плыть туда на резиновых лодках, бродить по воде в резиновых сапогах и что-то предпринимать». По его словам, сотрудники КГБ закрыли надпись, использовав крышки от гробов, которые взяли в ритуальной мастерской на территории крепости. Из-за этого надпись привлекала к себе еще больше внимания.

Австрийский журналист Хервиг Хёллер писал в статье для Colta, что работа Рыбакова и Волкова отличалась от других советских граффити «размером, поэтичностью и точным попаданием в историко-литературный контекст». «С выбором места, бывшей тюрьмы, и словами „свобода“ и „оковы“ надпись можно было интерпретировать как аллюзию на пушкинское стихотворение „Во глубине сибирских руд“», — считает журналист.

Судя по тексту протокола обыска, найденного в Музее политической истории, спустя месяц после акции, 7 сентября 1976 года, Владимир Путин вместе с другими сотрудниками КГБ пришел с обыском к Олегу Волкову. Протокол составили спустя несколько дней после этого, 13 сентября. Известно, что в этот день Рыбакова и Волкова задержали. Их обвинили в злостном хулиганстве и порче государственного имущества, памятников истории и архитектуры. Рыбаков получил шесть лет колонии, Волков — семь.

Спустя сорок лет, 3 августа 2016 года, в Петербурге вновь появилась надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков», но без восклицательного знака. Ее оставил художник из Екатеринбурга Тимофей Радя. Надпись появилась на Пироговской набережной, она просуществовала несколько часов. Художник Юлий Рыбаков тогда сказал: «Что ж, могу лишь сказать — она (надпись) не потеряла своей актуальности. Новым авторам — поклон».

Тимофей Радя

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