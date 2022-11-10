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Археологи, которые ведут раскопки в античном святилище у термальных источников в итальянской Тоскане, нашли 24 бронзовых статуи в отличном состоянии, датируемых II—I веками до нашей эры. И сами ученые, и итальянское министерство культуры называют находку экстраординарной — не только из-за количества артефактов и их сохранности, но и из-за ее значения для понимания того, как сменялись эры доминирования в Италии этрусков и римлян.

В коммуне Сан-Кашано-деи-Баньи расположены 42 горячих источника с температурой 40 градусов. Эти источники известны с античных времен — по легенде, которую приводит сайт города, купальни здесь основал еще правитель этрусского города Клузий Ларс Порсена, живший в VI-V веках до нашей эры, а среди их посетителей были поэт Гораций и первый император Рима Октавиан Август. Источники до сих пор являются основной туристической достопримечательностью города.

Археологические раскопки начались в 2019 году буквально в нескольких метрах от одного из таких действующих источников, Баньо-Гранде (то есть «Большой купальни»). Ученые открыли там античное святилище, существовавшее, по их мнению, с эпохи и примерно до конца Римской империи. Там были найдены алтари Аполлона, Исиды и Фортуны и священный бассейн, в который люди, обращавшиеся к богам с просьбами, опускали подношения — и многие предметы, проведя около двух тысяч лет в грязи и горячей воде без доступа кислорода, сохранились очень хорошо.

СМИ писали об успехах экспедиции еще до обнаружения 24 бронзовых статуй — к примеру, в августе археологи сообщили об обнаружении более трех тысяч монет, которые, по их предположению, были специально отчеканены в Риме для совершения подношения. Среди других находок они отмечали бронзовые матку и пенис, а также ухо и ступню — подобные подношения, как следует из слов археологов, делались людьми, желавшими исцеления или благодарившими за него.

Ноябрьская находка была сделана в том же священном бассейне — по словам координатора раскопок Джакопо Таболли, в самой глубокой его части. Найденные предметы — это статуи, бюсты и головы (изображающие божеств, детей и, вероятно, людей, совершавших подношения), а также дары, многие из которых изображают органы и части тела. Один из таких даров ученые сравнили с рентгеном, поскольку он изображает внутренние органы человека — от легких до кишечника.

Бронзовые статуи на дне священного бассейна. 7 ноября 2022 года Jacopo Tabolli / Universita per Stranieri di Siena / EPA / Scanpix / LETA Одна из найденных статуй на месте раскопок. 8 ноября 2022 года Министерство культуры Италии

Как следует из слов Таболли, в общей сложности было найдено более ста таких предметов. 24 из них — достаточно крупные статуи, пять из них достигают почти метра в высоту.

На найденных предметах хорошо сохранились надписи как на латыни, так и на языке этрусков. Ученые отмечают, что в эпоху, которой датируются находки, эти земли жили нестабильно: этрусское господство сменялось римским, происходили войны и конфликты, однако святилище, судя по находкам, было «оазисом единства и мира», где молились вместе этруски и римляне. По мнению Таболли, благодаря находкам можно говорить о «новой главе» в изучении античной религиозности.

Найденные в Сан-Кашано-деи-Баньи бронзовые статуи и изображения голов Министерство культуры Италии

Как объясняет директор Национального этрусского музея Вилла Джулия Валентино Ниццо, обнаружение в святилищах и священных бассейнах статуй и изображений органов не редкость, но чаще всего они выполнены в терракоте: бронзовые предметы сохраняются до наших дней гораздо реже из-за ценности металла, который часто предпочитали использовать для создания новых вещей. По словам ученого, найденные в Сан-Кашано предметы не постигла та же судьба, поскольку бассейн запечатывали — по его мнению, это могли делать специально, чтобы сохранить подношения для божеств.

В министерстве культуры называют Сан-Кашано-деи-Баньи самым большим местом хранения бронзовых статуй этой эпохи в Италии и одним из главных во всем Средиземноморье. Находку сравнивают с обнаружением в 1972 году в Калабрии около города Риаче двух больших древнегреческих бронзовых статуй воинов. В Сан-Кашано-деи-Баньи планируют открыть музей, посвященный раскопкам в святилище.