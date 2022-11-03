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В начале ноября 33-летняя жительница Киева Леда Космачевская сообщила в своем , что приняла предложение о браке от своего друга, военнослужащего ВСУ, который уже 15 лет состоит в однополых отношениях. «Какие времена, такая и невеста», — озаглавила она свой пост.

«Вчера мне сделали предложение. Я приняла его. Буду женой военного. Не потому, что я его люблю, а потому что президент моей страны еще не отреагировал на просьбу общества, подписав », — написала Космачевская.

Она рассказала, что ее друг добровольно пошел в армию вскоре после российского вторжения, а в ближайшее время его собираются отправить на особенно опасный участок фронта. В связи с этим военнослужащий решил, что ему, на случай смерти, необходимо заключить брак с женщиной, поскольку однополые отношения не существуют в правовом поле Украины, а близких родственников у него нет.

«Если что-то случится, то партнер моего друга не сможет опознать тело, попасть в больницу, выполнить последнюю волю, получить денежную выплату и ею распорядиться. Потому что наследниками считаются только близкие родственники либо жена или муж», — рассказала Космачевская украинскому изданию «Лiга».

Про свою роль Космачевская говорит, что берет на себя ответственность за поиск, опознание, захоронение, оповещение родных и близких ее друга: «Это я, если надо, говорю врачу, что муж хочет быть донором. Это я не прошу священника петь, потому что муж этого не хотел. Это я исполняю его последнюю волю и я встречусь с ним первой, когда он вернется с победой».

По словам Космачевской, больше всего ее друг боится, что будет числиться без вести пропавшим — никто не узнает, что с ним случилось. Она добавила, что бывают ситуации, когда погибших военных приходится опознавать по фрагментам тела: «Зачастую это может сделать только партнер. Но это не будет считаться достаточным [доказательством в случае с однополыми парами], и потому я буду проводником, тем человеком, который сможет провести партнера в морг».

Космачевская отмечает, что она не ЛГБТ-активистка и никогда не ходила на марши за равные права, но считает неправильным, что однополые пары оказались в бесправном положении во время войны: «Это несправедливо, страшно и больно».

По словам Космачевской, ее решение — это не борьба за права ЛГБТ, а борьба за права украинцев: «Я решила стать женой, потому что люблю свою страну и надеюсь, что она любит всех своих граждан настолько, чтобы заботиться о них, независимо от пола и сексуальной ориентации».

«Если это [выглядит как] протест, то это протест против средневековья в головах многих граждан, против скреп, которые были навязаны стороной, которая пытается нас уничтожить, а также это просьба к власти защитить всех граждан Украины, чтобы они не „выкручивались“ и не страдали», — сказала Космачевская в беседе с «Русской службой Би-би-си».

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