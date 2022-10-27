Мобилизованный из МГТУ имени Баумана объявил голодовку и отказался выполнять приказы Спустя две недели он вернулся домой. «Медиазона» поговорила с ним

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Мобилизованные на сборном пункте в городе Волжский в Волгоградской области. 28 сентября 2022 года Reuters / Scanpix / LETA

20-летний москвич Антон Гнедовец, работавший фрезеровщиком в МГТУ имени Баумана, после призыва в армию по мобилизации объявил голодовку, отказался надевать военную форму и подчиняться приказам офицеров. В итоге он избежал отправки на войну в Украину и вернулся домой. рассказала его историю.

Антон Гнедовец демобилизовался со срочной службы осенью 2021 года. С марта 2022-го он работал токарем-фрезеровщиком в МГТУ имени Баумана, входящем в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Ему полагалась отсрочка от призыва по мобилизации.

3 октября Антону вручили повестку, когда он находился на работе. Одновременно ему выдали справку с места работы, в которой говорилось, что он входит в список сотрудников, не подлежащих мобилизации. На следующее утро Гнедовец поехал в военкомат. «Они должны были поставить штампик, что, типа, я им не нужен, и развернуть меня», — рассказал он.

В военкомате справку с работы посчитали фальшивой. Гнедовца и других мобилизованных посадили в автобус и отвезли в подмосковный парк «Патриот», а оттуда в военную часть Наро-Фоминска, где призывникам выдали форму. Ночью мобилизованных привезли в рабочий поселок Селятино, где расположена войсковая часть № 76736.

«На следующее утро уже началось. Эти подъемы, офицеры ходят, приказывают переодеваться. Я не выполнил приказ, отказался надевать военную форму», — рассказал Гнедовец. По его словам, его вызвали в штаб, где «угрожали отправить на передовую и там же расстрелять».

Что делать с Антоном, командование части так и не смогло решить. «Я так и остался за штатом всей части <…> Меня положили на дальнюю койку и сказали: „Лежи, деградируй“», — рассказал он. Затем Гнедовец объявил голодовку. Ему ответили: «Сдохнешь — напишем, что ты, мол, самоубился».

В Селятино Гнедовец провел около недели. По его словам, от других мобилизованных он слышал, что военная подготовка в части была «очень слабенькая», а отдельные взводы вообще ничему не обучали. Сослуживцы жаловались ему, что снаряжение приходится покупать за свой счет. Он также рассказал, как слышал от офицеров, что двое мобилизованных вскрыли вены.

Я же первый был, кто стал протестовать. На меня стали смотреть другие пацаны, что, мол, так можно. Ну они [офицеры] и начали давить. Если на меня пытались давить угрозами, то их насилием. Одного офицеры избили, закинули в , на ночь закрыли.

В десятых числах октября Антона Гнедовца и еще около 30 мобилизованных, также отказавшихся служить, перевезли в другую подмосковную часть. В штабе, как рассказал Гнедовец, всех начали убеждать, что им следует «прекратить возмущаться и начинать служить». Из 30 человек, по его словам, только четверо не поддались давлению — и их снова отправили в мобилизационный пункт.

19 октября Антона отозвали из военной части и по ходатайству из военкомата, которого добивалась его мать, решили вернуть в военный комиссариат Бабушкинского района, к которому Гнедовец был приписан. Но он не стал дожидаться, когда за ним пришлют служебный транспорт, и вызвал такси. К вечеру того же дня он вернулся домой.

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