Отступившие из Балаклеи российские военные бросили тысячи документов. По ним журналисты Reuters восстановили, что происходило в штабе россиян Они еще с июля были уверены, что ВСУ пойдут в контрнаступление

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Разрушенные здания в Балаклее, использовавшиеся российскими военными Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA

Журналисты агентства Reuters нашли в бывшем штабе РФ в украинской Балаклее тысячи страниц документов, оставленных российскими военными, и написали на основе этих материалов большой материал о пребывании армии РФ в этом районе.

Среди исследованных журналистами документов — записная книжка неизвестного офицера, содержавшая заметки о ситуации на фронте и внутри подразделений, записи о звонках командиров, а также координаты российских подразделений. Агентству Reuters удалось подтвердить подлинность этих данных, посетив пять из указанных в записной книжке мест; во всех случаях местные жители подтвердили, что там располагались российские силы.

Согласно документам, командиром российских войск в Балаклее был полковник Иван Попов из 11-го армейского корпуса Балтийского флота, участник войн в Чечне и в Грузии. Командный центр россиян располагался в бывшей автомастерской. В подвале, в котором журналисты нашли документы, ежедневно проходили встречи командиров разных подразделений. Reuters удалось идентифицировать 11 офицеров — участников этих заседаний: пятеро не ответили на вопросы агентства, связаться с остальными журналистам не удалось.

Другой упоминающийся в документах военнослужащий — военный комендант Балаклеи В. Гранит (Reuters считает, что это псевдоним; в июне этот человек упоминался в публикации Харьковского антикоррупционного центра о жизни Балаклеи под оккупацией). Как пишет агентство, в его ведении находилось по крайней мере за одно из мест, где задержанных местных жителей допрашивали, подвергая избиениям, пыткам и сексуализированному насилию. Родственники задержанных просили Гранита освободить близких, но безуспешно, сказано в статье.

Полицейские функции во время оккупации, согласно документам, выполняли также мобилизованные из Луганской области, у которых, как пишет агентство, было «еще меньше» ресурсов, чем у россиян. В статье упоминается боец из самопровозглашенной ЛНР, который повредил руки в результате взрыва своей винтовки Мосина — оружия, разработанного в конце XIX века. Согласно найденным документам, зарплата сержанта из ЛНР была более чем в два раза ниже зарплаты российского сержанта (91 200 рублей против 202 тысяч рублей).

Российская оккупация Балаклеи

«Воровали все подряд. Лошадку одну зарезали. Напивались и палили по другим российским солдатам» Оккупация глазами Елены — жительницы Балаклеи, которая находилась под контролем российских военных полгода

Российская оккупация Балаклеи

«Воровали все подряд. Лошадку одну зарезали. Напивались и палили по другим российским солдатам» Оккупация глазами Елены — жительницы Балаклеи, которая находилась под контролем российских военных полгода

В записной книжке неизвестного офицера упоминается наступление украинских военных на село Граково к северу от Балаклеи 19 июля — как пишет Reuters, это был «первый серьезный вызов» для российских сил в этом районе со стороны ВСУ. В этот день офицер зафиксировал сообщения с фронта о вынужденном отступлении, требование командующего Западным военным округом «Граково не сдавать», а также необходимость «срочно» получить квадрокоптеры.

Тогда россияне вернули оставленные позиции, но в результате семь человек погибли, 39 были ранены и 17 пропали без вести, следует из отчета, предоставленного командиру российских войск в Балаклее полковнику Попову 21 июля. Среди погибших был военный из Забайкальского края Александр Евсевлеев; как писал сайт «Чита.ру», ему было 19 лет. Пятерым участникам боев потребовалось лечение из-за «острой реакции на стресс» (при этом никому из них, согласно медицинским записям, не требовалась эвакуация). Полковник Попов представил 34 подчиненных к наградам за отвагу.

21 июля Попов, согласно документам, получил от ФСБ информацию, что Украина доставила в район три установки HIMARS, а также установила местоположение одного из командных постов и четырех складов. Спустя три дня — 24 июля — в записной книжке появилось сообщение о гибели после удара HIMARS 12 россиян из 336-й бригады морской пехоты.

Reuters пишет, что происходящее стало снижать боевой дух и дисциплину российских военных. 24 июля автор записной книжки написал об Артеме Штанько — командире отряда, воевавшего в Граково. Неизвестный офицер назвал его «ублюдком» за то, что он отступил вместе со своим отрядом. Отец Штанько рассказал Reuters, что его сын отказался выполнить приказ об «отправке своих людей под артиллерийский огонь». В записной книжке также упоминаются случаи дезертирства и членовредительства.

Как убедилось агентство, российские офицеры в Балаклее к концу июля были уверены, что Украина готовит контрнаступление. Об этом говорили в том числе данные перехватов телефонных разговоров. В документах отмечается, что некоторые из номеров были зарегистрированы в странах Запада (Эстонии, Великобритании, Нидерландах и США) — и офицеры решили, что это наемники или инструкторы.

4 августа в Балаклею прибыли военные специалисты по электронике — они пытались выяснить, можно ли настроить комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» для создания помех системам спутниковой навигации ракет для HIMARS. В следующие недели удары из американских комплексов продолжились: целями стали по крайней мере три российских командных пункта.

Один из российских офицеров анонимно рассказал Reuters, что украинские атаки продолжались весь август. 27-е число стало для него «худшим днем»: в этот день его позиции попали под обстрел и у него на руках умер его друг; боеприпасов у них не было, а российская артиллерия не отвечала на обстрелы со стороны Украины.

Изученные Reuters документы демонстрируют как нехватку людей в российских подразделениях, так и проблемы с техникой. Документ от 30 августа показывает, что в одном из батальонов было 49 человек вместо 240, а бригада резервистов была укомплектована на 23%; в целом российские силы были укомплектованы на 71%. Кроме того, к концу августа по сравнению с концом июля у россиян осталось два беспилотника из пяти, три БТР из восьми и четыре противотанковых комплекса «Фагот» из 24.

Вскоре после начала украинского контрнаступления 6 сентября здание, где располагался российский штаб, было уничтожено ударами из установок HIMARS. По словам одного из местных жителей, в результате погибли десятки российских солдат. Очевидцы описали Reuters отступление россиян и мобилизованных из Луганской области как «хаос». Некоторые из них видели раненных, покидавших Балаклею пешком, а также военнослужащих, которые сбегали, бросая машины и оружие. Украинский флаг над Балаклеей снова был поднят 8 сентября.

Украинские военные на развалинах здания, где располагался штаб российских войск в Балаклее

Полковник Попов, по словам его жены, пережил ранение, был повышен в звании до генерала и продолжает службу. Один из последних текстов в записной книжке неизвестного офицера был написан в будущем времени:

«Я уехал домой с 10.08.2023 г., я уже дома со своей семьей. Хорошо провожу время дома в Хабаровске со своей семьей. С супругой, своими девочками».