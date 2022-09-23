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В России 21 сентября была объявлена «частичная мобилизация». На военную службу собираются призвать не менее 300 тысяч человек (точный план по призыву засекречен). На такой шаг власти России пошли после успешного контрнаступления вооруженных сил Украины, которые за несколько недель освободили около 8,5 тысячи квадратных километров, в основном в Харьковской области. Под контроль Украины вернулось 10% территории, которая была оккупирована российскими войсками после начала вторжения в феврале. «Медуза» собрала видео, в котором показано, как день за днем развивалось контрнаступление ВСУ.

Контрнаступление Украины. День за днем Meduza

Еще подробнее о ситуации в зоне боевых действий

Украинское наступление продолжается. Российская армия, кажется, не сможет удержать новый рубеж обороны по рекам Оскол и Северский Донец Сводка и карта. Теперь показываем еще и территории, которые контролируют стороны (с неизбежной задержкой)

Еще подробнее о ситуации в зоне боевых действий

Украинское наступление продолжается. Российская армия, кажется, не сможет удержать новый рубеж обороны по рекам Оскол и Северский Донец Сводка и карта. Теперь показываем еще и территории, которые контролируют стороны (с неизбежной задержкой)