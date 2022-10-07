«Вас обманули и предали. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели» Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился к российским солдатам по-русски. Полная расшифровка

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Алексей Резников

Добрый день. Это послание из Киева. Меня зовут Алексей Резников. Я — министр обороны Украины. Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. Я не оговорился. Именно российской армии. В первую очередь мои слова адресованы офицерам и командованию, потому что вам принимать решения. Я не буду касаться текущей ситуации на фронте. Вы ее и так знаете. Поговорим о том, что будет дальше. О вашем будущем. Ведь вы об этом наверняка задумываетесь.

Воспримите то, что я скажу, как слова человека с определенным жизненным опытом. Я отслужил срочную службу в Советской армии, демобилизовался сержантом. Но я гражданский, и большая часть моего профессионального опыта — юриспруденция и переговоры. Все, кто был со мной на переговорах даже с другой стороны стола, в том числе из России, знают, что мой стиль — говорить правду.

Как юрист, я привык оперировать фактами. Хочу обратить ваше внимание на следующее. Генерал Валерий Залужный — главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают за то, что он успешно защищает свою страну против одной из наиболее сильных армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работы начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, а сейчас грамотно применяет эту науку на поле боя.

Генерал-полковник Александр Сырский — командующий нашими сухопутными войсками. Именно он руководил обороной Киева, а сейчас возглавляет операцию в Харьковской и Луганской областях. Вице-адмирал Алексей Неижпапа — командующий Военно-морскими силами Украины. Он со своими людьми отправил на дно российский флагман впервые за 100 лет. Генерал-лейтенант Николай Олещук — командующий Воздушными силами Украины, которые ваша пропаганда уничтожила на словах еще в феврале. Но вы до сих пор каждый день хороните товарищей.

Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете — там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме, Пскове, Рязани, Ульяновске, Калининграде, Улан-Удэ, Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело, кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть.

Почему так происходит? Все очень просто: вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО.

Страны НАТО поставляют нам оружие — это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь то Лисичанск под ударами или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня.

Наш президент — со своей армией. А где ваш? Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски, а теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли: вас отправили умирать не за правое дело.

Может, поэтому ваш (президент, — прим. «Медузы») прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева.

Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца. И мы сделаем все, чтобы их вытащить. Мы уже это делаем, потому что они — герои. Я могу перечислить десятки имен наших генералов, офицеров и солдат, потому что мы гордимся ими. Я как министр горжусь ими. Они — соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны. А кто теперь вы? Спросите себя — кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдете в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зэками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы.

Я вам скажу, что будет дальше: тысячи российских парней погибнут, еще больше останется без рук и без ног. Но их опозорят, а вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз. Вспомните войны в Чечне. Вас уже . И это — только начало.

С человеком, который пока возглавляет Россию, никто уже говорить не будет. Об этом четко сказал президент Украины. Кто представит Россию на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу: те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что либо они, либо вы. И вы знаете, что это правда.

У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО, которые поставляют нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это. Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают все, чтобы списать на вас свои просчеты, свое воровство. Переложить на вас ответственность.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно. Вы же это осознаете, не так ли?

Я не буду давать вам советов. Просто знайте: украинцам не нужна российская земля — нам достаточно своей. И мы вернем ее всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения.

Но время уходит. Не упустите его.

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Фото на обложке: Zohra Bensemra / Reuters / Scanpix / LETA