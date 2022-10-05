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Vittorio Zunino Celotto / Getty Images / RFF

Актриса Анджелина Джоли утверждает, что ее бывший муж, актер Брэд Питт, перед разводом, на который она подала в 2016 году, физически и эмоционально издевался над ней и их детьми. Об этом говорится в иске, который Джоли подала 4 октября в суд в Лос-Анджелесе в рамках судебной тяжбы с Питтом из-за французской винодельни, которой они раньше вместе владели, сообщает The New York Times.

В документах Джоли подробно описала ссору, которая якобы произошла в сентябре 2016 года, когда она вместе с Питтом и их шестью детьми летели на частном самолете из Франции в Лос-Анджелес. Во время ссоры, по словам Джоли, Питт пытался задушить одного из их детей, а другого ударил по лицу, пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на судебные документы.

Ссора, как заявляет Джоли, началась еще до приезда семьи в аэропорт. У Питта произошел конфликт с одним из детей, а когда Джоли попыталась узнать, что случилось, муж обвинил ее в «слишком почтительном» отношении к детям. На борту самолета, по словам актрисы, произошла стычка в ванной комнате.

«Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной комнаты», — сказано в иске. После этого Питт ударил кулаком в потолок самолета, а Джоли вышла из ванной. Актриса утверждает, что Питт бросился на одного из их детей, который встал на защиту матери. Она схватила мужа сзади, чтобы остановить, тот спиной врезался в сиденья, из-за чего Джоли травмировала спину и локоть, говорится в поданных актрисой документах.

Как сказано в иске, Брэд Питт облил Джоли и детей пивом и вином. Когда самолет приземлился, Джоли сказала, что поедет с детьми в отель, Питт закричал, толкнул жену и стал трясти ее за плечи. Один из детей попросил отца не делать матери больно, после чего Питт отпустил Джоли, назвал ее «сукой» и добавил: «Пошла ты! Пошли вы все!» Спустя пять дней Анджелина Джоли подала на развод.

Анджелина Джоли после развода

«Каждый день я думаю: была ли я сегодня отличной мамой?» Анджелина Джоли рассказала о своей жизни после расставания с Брэдом Питтом — и о том, как помирилась с отцом

Анджелина Джоли после развода

«Каждый день я думаю: была ли я сегодня отличной мамой?» Анджелина Джоли рассказала о своей жизни после расставания с Брэдом Питтом — и о том, как помирилась с отцом

Актер и его адвокаты пока не комментировали иск. В 2016 году, как отмечает The New York Times, в различных публикациях источники, близкие к Брэду Питту, говорили, что он не подвергал насилию своих детей.

Тогда же ФБР проводило расследование случившегося, но не стало выдвигать обвинения против Питта. Как отмечает The New York Times, в отредактированном отчете ведомства, который появился в СМИ в августе 2022 года, сказано, что у следствия есть достаточные основания возбудить уголовное дело, но Питту не станут предъявлять обвинения из-за «нескольких факторов». В документе также говорилось, что Джоли не решила, поддерживать обвинения или нет. Из документа неясно, подвергались ли насилию дети Питта и Джоли. В том же году расследование в отношении актера закрыло и бюро по защите семьи и детей округа Лос-Анджелес. В прокуратуре США это не комментировали.

В феврале 2022 года Брэд Питт подал в суд иск к Анджелине Джоли из-за того, что она продала свою долю в их совместной винодельне Château Miraval компании российского миллиардера Юрия Шефлера. По данным СМИ, винодельню во Франции они купили в 2008 году за более чем 28 миллионов долларов.

Винодельня Château Miraval на юге Франции E-press Photo.com / Vida Press

Во встречном иске, который сейчас подала Джоли, утверждается, что первоначально актриса собиралась продать свою долю Питту за 54,5 миллиона долларов. Но сделка сорвалась после того, как бывший муж потребовал, чтобы Джоли подписала соглашение о неразглашении, запрещающее ей рассказывать «о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми». Перед этим актриса заявила на закрытом судебном заседании по делу об опеке, что ее бывший муж жестоко обращался с ней и их детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт жили вместе с 2004 года. Они официально поженились в 2014 году, но спустя два года актриса подала на развод. У них шестеро детей (трое своих и трое приемных), которым сейчас от 14 до 21 года.

Брэд Питт после развода

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Брэд Питт после развода

Одиночество Брэда Питта Актер впервые рассказал о разводе с Анджелиной Джоли — и о том, как бросил пить