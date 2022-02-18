Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи ее доли в винодельне российскому миллиардеру Юрию Шефлеру

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Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли. Он обвинил ее в том, что она тайно продала свою долю в их общей винодельне компании, связанной с российским бизнесменом Юрием Шефлером. Об этом сообщают TMZ и The Wrap со ссылкой на иск, поданный в суд Лос-Анджелеса.

Речь идет о винодельне Château Miraval, которую бывшие супруги купили на юго-востоке Франции в 2008 году. По данным TMZ, она обошлась им в 28,4 миллиона долларов.

Согласно иску, летом 2021 года Джоли сообщила о решении продать свою долю в винодельне «неназванному лицу». В сентябре Питт разрешил провести сделку при условии, что он одобрит покупателя.

Через месяц актер узнал, что Джоли продала свою долю Tenute del Mondo — дочерней компании , подконтрольной российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

Питт настаивает, что Джоли намеренно скрыла от него условия продажи, требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию. Ее сумма так же, как и сумма сделки, не называются.

По словам Питта, в последние годы он вложил много денег и времени, чтобы сделать винодельню успешной. Участие компании Шефлера «посеяло хаос» в процессе управления бизнесом, утверждается в иске.

Председатель совета директоров SPI Group Юрий Шефлер живет в Лондоне. Forbes оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов. В 2021 году он занял 58-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов.

Анджелина Джоли и Брэд Питт жили вместе с 2004 года. Они официально поженились в 2014 году, а спустя два года актриса подала на развод.

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