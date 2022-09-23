«Что вы скажете, если мы оценим стоимость вашей доли в ноль рублей?» «Проект» рассказал о рейдерском захвате российской IT-компании в интересах сына Дмитрия Медведева

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Структуры, действовавшие в интересах сына Дмитрия Медведева Ильи, в 2019 году захватили компанию по производству электронных ценников «Компо», в которую до этого инвестировали. Об этом сообщает издание «Проект» в своем расследовании про попытки предпринимательской деятельности Ильи Медведева.

Как рассказал журналистам основатель «Компо» Константин Хайт, в 2018 году ему рекомендовали Илью Медведева в качестве инвестора. Переговоры «вместе с Медведевым и от его лица» вел Виталий Юсуфов — сын бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, который, по данным СМИ, совершал бизнес-сделки в интересах Медведева-старшего. Также в них участвовал друг Ильи Медведева — младший сын Юсуфова Максим.

Компания Виталия Юсуфова «Айкоминвест» заключила с «Компо» инвестиционную сделку на сумму более четырех миллионов долларов, но Хайту, по его словам, «было четко сказано», что его инвестор — Илья Медведев.

В октябре 2018-го Юсуфовы и Медведев-младший, как рассказывает бизнесмен, заявили ему о желании купить его бизнес. Вскоре представитель Юсуфовых сообщил ему, что его долю оценили в «0 рублей» — и что он может или переписать компанию на их юридическое лицо в обмен на 10% «будущих побед», или его инженеров просто переманят в специально созданную фирму с похожим названием — «НПО Компо».

«Что вы скажете, если мы оценим стоимость вашей доли в 0 рублей? Ваше право не согласиться, но мы создали в Дубне, в особой экономической зоне, компанию под названием „НПО Компо“. Там назначен директор и высажена наша команда управленцев. Нам не хватает только инженеров, но мы готовы предложить вашим инженерам перебраться в Дубну, тем более, что зарплаты вы им платить не сможете, потому что финансирование „Компо“ мы останавливаем. А как вы помните, привлекать финансирование за пределами нашей организации вы права не имеете . У вас есть выбор: либо вы можете переписать долю на наше ООО и тогда мы вам оставим 10% от наших будущих побед, либо вы сами разбирайтесь, как вы будете банкротить свое ООО „Компо“», — пересказывает тот разговор Хайт.

Из статьи неясно, по какому именно из предложенных путей пошел бизнесмен, однако «Проект» пишет, что бизнес у него «изъяли» весной 2019 года. На конец 2021 года предприятие было убыточным. Юсуфовы отказались общаться с «Проектом».

В статье упоминаются и другие активы, предположительно приобретенные Юсуфовыми в интересах семьи Медведевых, в том числе офисный комплекс «Уиллоу-стрит, 80» в Кремниевой долине стоимостью 72 миллиона долларов. «Проект» отмечает, что Илья Медведев лишился права въезда в США после включения отца в санкционный список.

«Проект» также сообщил, что Илья Медведев пользуется 74-метровой яхтой «Вселенная», стоимость которой оценивается в 100 миллионов долларов. После начала войны в Украине яхта покинула итальянский порт Империя и сейчас стоит в Сочи.

История Ильи Медведева

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца

История Ильи Медведева

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца