В твиттере запустили флешмоб: политики, компании и даже государства пытаются определить свой аккаунт одним словом Угадайте, какое для себя выбрала Украина

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В твиттере начался флешмоб, участники которого публикуют твиты с одним словом, описывающим суть их аккаунта. Как отмечает издание TJournal, которое одним из первых обратило внимание на акцию, флешмоб стартовал 1 сентября с поста американской железнодорожной компании Amtrak со словом «поезда».

Поезда

Что имели в виду авторы твита, неясно. Однако почти за сутки пост собрал более 160 тысяч лайков, его ретвитнули более 20 тысяч раз. После этого во флешмобе приняли участие известные бренды, политики, а также официальные аккаунты государств и их представительств. При этом одни пользователи определяли себя всерьез, другие иронизировали.

Украина

Победа

Президент США Джо Байден

Демократия

Посольство Франции в США

Революция

Министерство иностранных дел Германии

Мир

NASA

Вселенная

Википедия

Знание

McDonaldʼs

Клоун

Pizza Hut

Корочка

Dominoʼs Pizza

Ананас

«Звездные войны»

Сопротивление

Некоторые пользователи твиттера, пишет TJournal, решили использовать флешмоб для критики общественных и политических деятелей, а также некоторых СМИ. В соцсети стали появляться скриншоты фейковых твитов от имени этих людей и компаний.

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