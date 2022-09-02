В твиттере запустили флешмоб: политики, компании и даже государства пытаются определить свой аккаунт одним словом Угадайте, какое для себя выбрала Украина
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В твиттере начался флешмоб, участники которого публикуют твиты с одним словом, описывающим суть их аккаунта. Как отмечает издание TJournal, которое одним из первых обратило внимание на акцию, флешмоб стартовал 1 сентября с поста американской железнодорожной компании Amtrak со словом «поезда».
Что имели в виду авторы твита, неясно. Однако почти за сутки пост собрал более 160 тысяч лайков, его ретвитнули более 20 тысяч раз. После этого во флешмобе приняли участие известные бренды, политики, а также официальные аккаунты государств и их представительств. При этом одни пользователи определяли себя всерьез, другие иронизировали.
Украина
Президент США Джо Байден
Посольство Франции в США
Министерство иностранных дел Германии
NASA
Википедия
McDonaldʼs
Pizza Hut
Dominoʼs Pizza
«Звездные войны»
Некоторые пользователи твиттера, пишет TJournal, решили использовать флешмоб для критики общественных и политических деятелей, а также некоторых СМИ. В соцсети стали появляться скриншоты фейковых твитов от имени этих людей и компаний.