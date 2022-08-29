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Хижина, которую построил мужчина, проживший в джунглях в изоляции 26 лет Camera Press / Vida Press

В джунглях Бразилии умер последний представитель одного из местных коренных племен, 26 лет живший в полной изоляции. Об этом пишет «Би-би-си».

Тело мужчины было найдено 23 августа в гамаке возле его соломенной хижины — его обнаружили сотрудники правительственного Национального фонда индейцев (FUNAI), которые на протяжении многих лет наблюдали за мужчиной на расстоянии.

По предварительным данным, мужчина, которому было около 60 лет, умер от естественных причин, однако его тело все равно будет направлено на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Племя, к которому принадлежал мужчина, уничтожали плантаторы с 1970-х годов. По бразильским законам, земли, на которых живут местные племена, являются неприкосновенными. Землевладельцы и нелегальные золотоискатели прямо заинтересованы в вымирании коренных жителей — так как в таком случае получают возможность вести деятельность на их традиционных территориях. Поэтому на племена регулярно совершают нападения.

Традиционная территория племени, к которому принадлежал мужчина, насчитывала около четырех тысяч гектаров и была окружена частными фермами. В 1996 году в результате нападения были убиты последние остававшиеся в живых шесть соплеменников мужчины, после чего он остался в полном одиночестве. С тех пор агенты FUNAI стали вести за ним скрытое наблюдение, чтобы обеспечить его безопасность.

Единственное известное изображение мужчины, сделанное в 2009 году при съемках документального фильма. Camera Press / Vida Press

Мужчина получил в СМИ известность как «Человек из дыры» — из-за того, что копал глубокие норы, в которых прятался сам и которые использовал для охоты на диких животных. Помимо охоты, он занимался собирательством, а также высаживал кукурузу и папайю на небольших участках земли и иногда строил себе соломенные хижины. При участии правозащитников про него сняли несколько фильмов — чтобы привлечь внимание к проблеме уничтожения коренных племен Амазонии.

Название племени мужчины, а также язык, на котором его члены общались, остались неизвестными. Племя относилось к «неконтактным» — власти и ученые никогда не пытались общаться с его членами. Это могло бы быть небезопасным для самих индейцев: в частности, из-за отсутствия иммунитета ко многим распространенным инфекциям они могут умереть от заболеваний, которые давно не представляют серьезной опасности для других людей. За такими группами ученые наблюдают на расстоянии, информацию о них также собирают по рассказам представителей менее изолированных племен, которые регулярно контактируют с властями.

В общей сложности в джунглях Бразилии насчитывается около 240 племен.

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