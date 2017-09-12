Бразильские золотодобытчики убили 10 индейцев из племени, которое никогда не контактировало с внешним миром. Подозреваемые утверждают, что защищались

Газета The New York Times рассказала о массовом убийстве индейцев из и немногочисленного племени в Бразилии. Его совершила группа нелегальных золотоискателей в труднодоступной части Амазонии. Задержаны двое подозреваемых, они говорят, что защищали свою жизнь, но убили больше десяти индейцев, в том числе, женщин и детей. Правозащитники называют убийство геноцидом, так как в редком, никогда не контактировавшем с внешним миром племени было всего несколько десятков человек.

Вале до Явари — огромная резервация диких индейских племен на западе Бразилии, по площади эта территория сравнима с Австрией. Она граничит с Перу и Боливией; индейцы не знают границ и свободно перемещаются по долине. Эту территорию называют Нетронутой Границей Амазонии — считается, что тут живет больше всего диких племен, чем где-либо в мире. Со многими племенами никогда не было контактов. Таких изолированных народов в современном мире около ста — и значительная часть живет в Вале до Явари. Информация о них поступает, в основном, из рассказов соседних племен или с аэрофотоснимков. Бразильские власти хотели провести подсчет населения в резервации, но не справились с задачей, так как племена живут в труднодоступных местах.

Газете The New York Times стало известно, что в августе 2017 года в резервации произошло массовое убийство индейцев. По данным издания, индейцы из неконтактного амазонского племени (про само племя ничего не известно, нет даже его названия) занимались сбором пропитания вдоль реки в удаленной части Амазонии. Там они наткнулись на людей, которые занимаются нелегальной золотодобычей — в труднодоступной резервации действуют не только они, но еще и браконьеры, нелегальные лесорубы и наркодилеры.

Золотодобытчики пришли в небольшой город на границе Бразилии и Колумбии и там в местном баре сами рассказали, что совершили убийство. Они хвастались перед другими посетителями заведения и размахивали трофеем, добытым, по их словам, на месте убийства — весло с самодельной резьбой по дереву.

«Это был грубый отвратительный треп в баре, — рассказала The New York Times Лейла Соттомайер, координатор Бразильского агентства по делам коренных народов (Funai). — Они даже хвалились тем, что разрезали тела индейцев и выбросили их в реку». По ее словам, золотоискатели оправдывались тем, что «им пришлось убить индейцев — или их самих бы убили.» Но найти подтверждения этим словам невозможно.

Двое золотоискателей были задержаны, после того как жители городка пересказали полиции их историю, пока они находятся в статусе подозреваемых. По словам Соттомайер, «есть много доказательств происшествия, но их еще нужно проверить». Funai и правоохранительные органы ведут совместное расследование.

«Территория очень большая, а доступ к ней ограничен», — объяснил прокурор Пабло Луз де Белтранд. Он рассказал The New York Times, что это уже второй случай нападения на индейцев из диких племен в 2017 году году (подробности первого инцидента он не раскрыл, так как расследование еще идет). Раньше нападений на племена зафиксировано не было.

По данным международной организации по защите прав этнических меньшинств Survival International, золотоискатели убили не меньше десяти индейцев, в том числе женщин и детей. Правозащитники полагают, что это — одна пятая часть жителей племени.

«Если это подтвердится в ходе расследования, случай можно будет считать актом геноцида, резней. А ее причина — неспособность бразильских властей защитить коренное население, хотя закреплено в конституции», — говорит активистка Survival International Сара Шенкер.

В случившемся правозащитники винят президента Бразилии Мишела Темера. Всего за год его президентского срока государственное финансирование защиты диких племен было резко сокращено. Бюджет Funai был уменьшен почти в четыре раза — с 7,5 миллиона реалов до 2 миллионов (650 тысяч долларов США). В апреле 2017 года Funai пришлось закрыть 19 своих баз, которые занимались мониторингом и защитой «неприкасаемых» племен, и сократить персонал в оставшихся офисах. Эти базы использовались для предотвращения деятельности лесорубов и золотодобытчиков, а также для общения с племенами, с которыми недавно был установлен контакт. Три таких базы были как раз в долине реки Явари.