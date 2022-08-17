zw9s, rrnsne2Nr и nzjdMFpV «жестко» раскритиковали Владимира Зеленского. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство РИА Новости

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Пресс-служба президента Украины / Reutres / Scanpix / LETA

Российское государственное агентство РИА Новости постоянно сообщает о том, как жители разных стран ЕС критикуют европейских политиков и власти Украины, беря за основу анонимные комментарии, оставленные на сайтах иностранных СМИ.

15 августа агентство выпустило материал о том, как «немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам». РИА Новости привело комментарии к статье немецкой газеты Der Spiegel, рассказавшей о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выступать против войны.

Причем комментарии оставили авторы с никами, в основном состоящими из бессмысленного набора букв. Вот как пишет об этом государственное агентство:

«Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», — написал zw9s. «А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?» — поддержал nzjdMFpV. «С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», — добавил rrnsne2Nr.

Автор еще одного комментария, GvbR72, написал: «Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже». РИА Новости использовало фразу «Достал уже» в своем заголовке.

А ведь еще есть болгары

Болгары весь 2021 год восхищались Россией в заголовках РИА Новости 👏 Рассказываем, как анонимные комментарии под статьями стали важной частью пропаганды

А ведь еще есть болгары

Болгары весь 2021 год восхищались Россией в заголовках РИА Новости 👏 Рассказываем, как анонимные комментарии под статьями стали важной частью пропаганды