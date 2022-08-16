Жара в Европе обостряет энергетический кризис и ведет к росту цен на еду Как рекордные температуры и засуха повлияют на экономику стран ЕС

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Оливковая роща в Испании, июль 2022 года Pierre-Philippe Marcou / AFP / Scanpix / LETA

Сильнейшая жара, установившаяся в июле в большей части Европы, может оказать крайне негативное влияние на экономику ЕС и наряду с другими проблемами региона — такими как война в Украине и рекордная инфляция — привести к ее рецессии. Как пишет «Би-би-си», климатический ущерб для экономики Европы может составить 0,2% ВВП.

По оценкам Еврокомиссии, сейчас засуху переживает около половины территории ЕС. Наибольший урон понесли Франция и Италия — вторая и третья после Германии экономики континента, что привело к сильнейшим негативным последствиям для сельского хозяйства. Уровень воды в реках — в том числе таких крупных, как По, Рейн и Луара, — опустился до предельно низких значений, что ограничило судоходство и привело к дополнительному подорожанию товаров.

В Испании, как ожидается, производство оливкового масла из-за неурожая оливок сократится на треть — и это на фоне резкого сокращения поставок подсолнечника из Украины для производства подсолнечного масла.

Из посевных культур наибольший эффект жара оказала на производство кукурузы — по сравнению с 2021 годом урожай сократился на 15%. Пшеницу, по большей части, фермеры успели собрать еще до начала засухи — однако ей все равно грозит серьезное подорожание, так как ЕС сильно зависит от импорта из Украины, который значительно снизился из-за боевых действий.

Засуха также ударила по животноводству. Из-за отсутствия осадков на альпийских пастбищах вырастает меньше травы — в результате существует угроза того, что скот будет недоедать, что приведет к уменьшению надоев и веса животных. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на мясо и молоко.

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Жара также уже усугубила энергетический кризис. Из-за пересохших рек выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях ЕС упала на 20%. Во Франции — единственной стране европейского сообщества, использующей атомную энергию — работу АЭС вынужденно ограничивают, так как температура воды в реках слишком высокая для достаточного охлаждения реакторов.

Из-за блокирующих антициклонов во многих странах Европы установилась безветренная погода, что сократило производство ветряной энергии. Жара также уменьшает эффективность получения энергии от солнечных батарей, так как оптимальная температура для их работы не превышает 25 градусов.

Из-за этого государствам ЕС приходится экономить на энергии, а также переходить на потребление других энергоресурсов — в первую очередь, газа. Как отмечает «Би-би-си», это подрывает планы ЕС сэкономить его на зиму, что в условиях газового противостояния с Россией может еще больше затормозить европейскую экономику.