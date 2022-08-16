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Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Газета The Washington Post 8 августа сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию призвал запретить гражданам России въезд в страны Евросоюза, а также вернуть в Россию тех, кто уехал из страны. Из статьи не было ясно, в каком контексте прозвучали эти слова и на какой вопрос отвечал Зеленский. 16 августа The Washington Post опубликовала фрагменты интервью, в том числе ту его часть, где президент Украины говорит о закрытии границ. «Медуза» сделала перевод этого фрагмента.

— Касательно Херсона, что можно сделать, чтобы Россия не провела там референдум? О какой помощи вы просите западных партнеров для предотвращения референдума?

— Единственное, что они могут сделать — это предпринимать жесткие и конкретные шаги посредством санкций. Незаконный референдум и аннексия Херсона — то, что собирается сделать Россия, — это является нарушением… я не хочу говорить о международном праве, Россия и так давно его нарушила. В этом нет смысла. Но другие страны могут сделать то же самое, поскольку это нарушение границ. Они точно могут ввести строгие санкции. К примеру, запрет для всех граждан Российской Федерации на въезд в страны Европейского союза. Это хороший шаг. Мне он кажется очень хорошим и мирным.

В этих санкциях нет ничего такого, что отнимает у людей имущество или их жизни. Я говорил, что самое важное — это закрыть границы, ведь они [россияне] отнимают чужие территории. Так пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию. Страны должны закрыть границы и ввести эмбарго на энергоносители. По моему мнению, все остальное не так эффективно. Сейчас нет ни полного эмбарго, ни закрытых границ.

Все очень просто: какими бы ни были граждане Российской Федерации — есть те, кто , и те, кто не поддерживает — их дети там, учатся за границей в школах, университетах и так далее. Пусть они едут в Россию. В этом нет ничего страшного, пусть они туда съездят. Не навсегда, пусть потом возвращаются. Просто тогда они поймут. Они говорят: «Ой, мы ничего не можем с этим поделать, все люди не могут нести ответственность». Могут. Они избрали этих людей, а сейчас не борются с ними, не спорят с ними, ничего не кричат им. Россиян, которые открыто выступили против войны — единицы, и сейчас эти люди сидят в тюрьмах. Так пусть россияне отправятся домой, пусть все едут в Россию. Вам бы хотелось этой изоляции, не так ли? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Хорошо, тогда отправляйтесь туда и живите там.

Что нам это даст? Это единственный способ повлиять на Путина. Ведь у этого человека нет других страхов, кроме страха за свою жизнь. А его жизнь зависит от того, угрожает ему население его страны или нет. Для него нет другой угрозы. Вот так обстоят дела. Именно поэтому, когда население начнет оказывать давление на его решения — тогда и появится результат. И война закончится. Это очень понятные санкции и очень простые. Они не про деньги, не про газ или трубы, не про немцев, у которых не будет отопления зимой. Просто закройте границы на год и вы увидите результат.

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