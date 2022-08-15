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Страница Дины Махияновой во «ВКонтакте»

В городе Белорецк в Башкирии убита 31-летняя сотрудница районной администрации Дина Махиянова. Как рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта, в убийстве женщины подозревают ее бывшего супруга. 15 августа Махиянову, согласно сообщению ее начальника, похоронили. У нее остались двое сыновей 6 и 13 лет.

По словам Иванюты, бывший муж подкараулил Махиянову возле дома родителей, где она жила с детьми после развода, и нанес 14 ножевых ранений. Чиновница, как утверждается, умерла на глазах подруг.

Следствие назвало мотивом убийства Махиновой ревность и несогласие бывшего супруга с разводом. По данным местного управления Следственного комитета, убийство произошло в ночь с 12 на 13 августа. Чиновница умерла от полученных ранений на месте, а ее 37-летний бывший супруг скрылся. Позже он пришел в полицию и сознался в убийстве. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения по .

Бывший муж чиновницы — фермер из Белорецка Алик Махиянов, пишет «Уфа1.ру». Пара поженилась, когда Махияновой было 18 лет. В 2015-2019 годах женщина управляла фермой супруга, а с ноября 2021 года работала начальником отдела администрации района и руководила сельскохозяйственным направлением. Около трех месяцев назад Махияновы развелись.

По словам знакомых Махияновой, на которых ссылаются «Уфа1.ру» и Иванюта, муж несколько лет избивал жену, угрожал ей расправой, а также преследовал после развода. При этом Махиянова 13 раз подавала заявления в полицию об угрозах бывшего супруга, а также жаловалась на него в прокуратуру, рассказал замглавы администрации Белорецкого района Иван Лавренов, ссылаясь на родственников и друзей убитой.

Сотрудники МВД на жалобы чиновницы не отреагировали, пишет «Уфа1.ру». Подруга Махияновой утверждает, что слышала, как на очередную просьбу о помощи женщины в полиции ответили: «Нет тела — нет дела».

В МВД Башкирии заявили, что Алика Махиянова привлекали к ответственности за побои и мелкое хулиганство, в том числе после того, как тот разбил окна в доме, где жила его бывшая жена.

«В феврале текущего года местный житель был поставлен на учет как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым уполномоченным полиции», — сообщили изданию в ведомстве.

«Комсомольская правда» со ссылкой на «предварительные данные» пишет, что Махиянова уже привлекали к уголовной ответственности по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Срок судимости истек в 2007 году. Знакомые фермера заявили газете, что в старших классах школы он издевался над одноклассниками, а родители оплачивали за него штрафы. О каких именно штрафах идет речь, не уточняется.