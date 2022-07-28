В Новосибирске убита 17-летняя девушка. Ее семья трижды жаловалась в полицию на угрозы со стороны подозреваемого Два года назад его уже судили за нападение с ножом на школьницу

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28 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал 27-летнего гражданина Таджикистана Хушнуда Хамроева, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. По данным следствия, он во время ссоры нанес девушке множественные ножевые ранения. Семья погибшей ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны Хамроева, который был дважды судим, в том числе за нападение на другую девушку.

Убийство произошло вечером 26 июля. Между Хамроевым и девушкой началась ссора, в результате которой он напал на нее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. «Тайга.Инфо» отмечает, что ранее молодые люди некоторое время встречались.

Момент преступления был записан видеорегистратором проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, как Хамроев догоняет девушку и бьет ее ножом. Судмедэкспертиза показала, что он нанес не менее 15 ударов. В 22:30 в районный отдел полиции поступило сообщение, что у дома на улице Лесосечная лежит девушка, истекающая кровью.

Подозреваемого задержали на следующий день рядом с Хилокским рынком — местом, куда приезжают фуры из Средней Азии. Сотрудники правоохранительных органов считают, что Хамроев планировал покинуть Россию и искал земляков, которые могли бы ему в этом помочь, пишет «Коммерсант».

На допросе задержанный дал признательные показания, а позже сказал журналистам, что причиной убийства была «измена».

Родственники погибшей несколько раз обращалась в полицию с жалобами на угрозы в адрес девушки со стороны Хамроева — в период с ноября 2021 года по июнь 2022-го они подали три заявления. Сотрудники правоохранительных органов отказались возбуждать уголовные дела, а прокуратура подтвердила эти решения. «Тайга.инфо» пишет, что полицейские начали административное делопроизводство по статье о побоях, но результаты судмедэкспертизы так и не поступили в полицию.

По результатам доследственной проверки СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции. Региональное управление МВД назначило внутреннюю проверку.

Хушнуд Хамроев ранее уже был судим. Первый раз его судили в 2018 году за угрозу убийством, во второй раз — за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, пишет «Тайга.Инфо». В 2019 году он напал на несовершеннолетнюю знакомую, которая шла с подругой в школу. Хамроев несколько раз ударил девушку по лицу, повалил на снег и дважды ударил ножом. Позже он утверждал, что перед нападением просил девушку вернуть ему телефон и вейп, но она ему отказала.

В 2020 году суд приговорил Хамроева к году колонии-поселения, но освободил от наказания в зале суда, поскольку он отбыл назначенный срок в СИЗО во время следствия.