Ветеран Чечни, дрэг-квин Бомба Киберсиси исполнил в гей-клубе гимн России с радужным флагом в руках. Полиция составила на него протокол

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Полиция Екатеринбурга провела расследование в отношении артиста травести-шоу Сергея Нечаева, который выступает под псевдонимом Бомба Киберсиси, из-за того, что в ночь на 7 августа он исполнил гимн России в местном ночном клубе , держа в руках флаг ЛГБТ+.

Выступление Бомба Киберсиси в клубе Fame Vladimir Afonskiy

Как сообщил изданию E1.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении Нечаева составили административный протокол по статье 17.10 КоАП («Нарушение использования госсимволов РФ»). Артисту грозит штраф три тысячи рублей. Суд рассмотрит протокол на следующей неделе.

Представитель полиции Свердловской области заявил, что, «к большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен». По его словам, и Нечаев, и руководство клуба «уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции». «Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные „фокусы“ у нас не приживутся никогда», — добавил представитель областной полиции.

Днем 7 августа, после выступления в клубе Fame, которое привлекло внимание СМИ, против перформанса Бомбы Киберсиси выступил депутат Госдумы Виталий Милонов — автор первого в России регионального закона о запрете «пропаганды ЛГБТ+», принятого в Петербурге. Милонов призвал запретить в России все гей-клубы — и «открыть на их месте детские мороженицы».

В клубе Fame после выступления Бомбы Киберсиси сообщили, что «использование гимнов, гербов, флагов и прочего запрещено правилами», а дрэг-артист совершил «бездумную ошибку». Через соцсети клуб извинился перед «всеми, кого оскорбило это выступление» (сейчас пост недоступен, но есть скриншоты).

Сергей Нечаев днем 7 августа, сразу после выступления, заявил, что исполнил гимн, чтобы показать свою поддержку государству.

Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление.

11 августа на странице «Бомба Киберсиси» появилась запись, в которой Нечаев заявил, что его выступление «для доброй, позитивной и толерантной публики» в клубе стало слишком публичным из-за зрителей.

Люди! Откуда в вас столько злобы и ненависти?.. Я не думал, что вы сделаете мое выступление настолько публичным. Да-да, именно вы его сделали таким. Я вас об этом не просил. Я исполняю много русских и русских народных песен. Исполняя гимн своей страны, я не думал, что это посчитают нарушением использования государственных символов. И тем более уж оскорблением и осквернением. Я живу в этой стране, я люблю эту страну, мне нравится здесь жить!

Сергей Нечаев отметил, что исполнял гимн с флагом ЛГБТ+ перед понимающей публикой, «а не бегал по площади», и ни к чему не призывал. «Хватит пытаться из меня сделать врага народа и страны», — добавил он.

Сергей Нечаев работает дрэг-артистом с 2002 года, рассказывал журнал Contralto People в фотоистории о нем, вышедшей в 2018 году. Нечаев начал выступать под псевдонимом Бомба Киберсиси почти сразу после того, как вернулся из армии. Он служил на Дальнем Востоке, а в 2001 году участвовал во второй чеченской войне.

С 2011 года Нечаев также работает в зоопарке, где ухаживает за хищниками — кормит их, убирает и ремонтирует вольеры. Коллеги по зоопарку в 2018 году описывали его как скромного и немногословного человека, заботливо ухаживающего за животными. Дома у Нечаева, отмечает Contralto People, живет камышовый кот (или болотная рысь).

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