В Сеуле пообещали расселить жильцов полуподвальных помещений (вы видели такое в фильме «Паразиты») Во время наводнения в одной из таких квартир погибла целая семья

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Полуподвальная квартира в Сеуле после наводнения. 11 августа 2022 года Anthony Wallace / AFP / Scanpix / LETA

В Южной Корее 8 августа начались сильнейшие за более чем 100 лет дожди. В Сеуле пострадали тысячи домов, улицы и станции метро оказались затоплены, сотни людей были вынуждены покинуть свое жилье.

В результате наводнения погибли 13 человек, включая семью, которая не смогла выбраться из своей полуподвальной квартиры. Погибшие — 13-летняя девочка, ее 40-летние мать и тетя. Из-за поднявшейся воды они не смогли открыть дверь квартиры. The New York Times пишет, что женщины звали на помощь, но соседям не удалось снять оконные решетки. The Guardian отмечает, что спасатели также не смогли помочь, а тела из квартиры извлекли лишь после того, как полиция и пожарная служба полностью осушили полуподвал.

Квартиру, в которой погибла целая семья, посетил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. «Я не знаю, почему люди не эвакуировались заранее», — сказал он во время инспекции. Очевидцы рассказали, что квартиру затопило очень быстро, за 10-15 минут.

The Washington Post сообщает, что это не единичный случай. Многие другие жители Сеула тоже оказались заперты в своих полуподвальных квартирах во время наводнения. Большинству удалось выбраться, но есть информация, что как минимум еще один человек погиб.

The New York Times отмечает, что люди, живущие в полуподвальных квартирах в Сеуле, ежегодно перед сезоном дождей строят небольшие дамбы из мешков с песком вокруг своих домов. На этот раз никто не успел подготовиться, поскольку об опасности затопления власти предупредили лишь в 21:24. По данным журналистов, семья звала на помощь примерно в 20:40.

Полуподвальные квартиры, также известные как «банджиха», являются в Сеуле наиболее доступным жильем для молодых и малоимущих людей. BBC News отмечает, что по состоянию на 2020 год в Сеуле насчитывалось около 200 тысяч таких квартир, что составляет 5% всего жилищного фонда столицы Южной Кореи. О семье, живущей в одной из таких квартир, рассказывается в фильме «Паразиты», удостоенном премии «Оскар».

Небольшие полуподвальные помещения, зачастую малопригодные для жизни, начали строить в 1970-х годах во время обострения отношений между Северной и Южной Кореей. Опасаясь возможной эскалации конфликта, власти Южной Кореи обновили строительные нормы, потребовав обустроить в малоэтажных домах подвалы, которые могли бы послужить укрытием на случай чрезвычайной ситуации. Изначально их запрещалось сдавать в аренду, но во время жилищного кризиса 1980-х годов власти разрешили использовать полуподвальные помещения как жилье, пишет BBC News.

«Несмотря на темноту, затхлость и негигиеничность, это был единственный доступный вариант, который я смог найти. Я согласен, что это непригодные для человека условия, но разве у нас есть другие варианты?» — сказал The Washington Post студент, живущий в Сеуле.

После гибели людей в затопленной квартире власти Сеула пообещали вывести из жилищного фонда подвальные и полуподвальные помещения в течение 10-20 лет. Правительство поможет жильцам переехать в другие дома, а владельцы этих квартир будут обязаны переделать их в нежилые помещения.

Наводнение в Сеуле

В Сеуле прошли сильнейшие за 80 лет ливни. Вот как выглядят их последствия

Наводнение в Сеуле

В Сеуле прошли сильнейшие за 80 лет ливни. Вот как выглядят их последствия