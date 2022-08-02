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Айман аль-Завахири. Кадр из его видеообращения 11 сентября 2012 года Site Intelligence Group / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден 2 августа заявил, что лидер Айман аль-Завахири, один из самых разыскиваемых террористов в мире, был убит в ходе операции в Афганистане. Он погиб в результате удара американского беспилотника по дому в центре Кабула. Операцию провели спустя примерно год после того, как из Афганистана ушли войска США, а власть в стране захватил « ».

Атаке предшествовали многие месяцы тщательного планирования — одной из главных задач было не допустить гибели мирных жителей, включая членов семьи аль-Завахири, сообщает CNN. По данным телеканала, американская разведка установила местонахождение лидера «Аль-Каеды» в начале года. Джо Байдену об этом доложили в апреле, когда информация была полностью подтверждена.

Детальное планирование операции включало в себя изучение закономерностей в поведении аль-Завахири, а также подробное исследование особенностей конструкции и планировки дома, где он жил. Заключительный брифинг состоялся 25 июля, а через пять дней американцы нанесли удар двумя ракетами Hellfire. Газета The New York Times пишет, что удар, по мнению экспертов, был нанесен с помощью ракет модели R9X, которые предназначены для поражения конкретных человеческих целей. Они не несут взрывчатку и поражают объект за счет кинетической энергии. В момент удара аль-Завахири находился на балконе дома.

Представитель «Талибана» подтвердил факт нанесения удара по дому в Кабуле, но заявил при этом, что в результате налета никто не пострадал.

Аль-Завахири еще в подростковом возрасте присоединился к «Братьям-мусульманам». Позднее он помогал афганским моджахедам в войне с СССР

Айман аль-Завахири родился в 1951 году в Египте. Он рос в респектабельной семье — его родственники были политиками, врачами, учеными и богословами. В 1974 году он получил высшее медицинское образование, отслужил три года в армии в качестве хирурга, а в 1978 году получил магистерскую степень в области хирургии.

Аль-Завахири начал изучать политический ислам в очень раннем возрасте. В 14-15 лет он вступил в религиозно-политическую ассоциацию . Большое влияние на него оказал писатель и идеолог ассоциации Сейид Кутб, которого в 1966 году. После этого, пишет The New York Times, аль-Завахири помог сформировать подпольную ячейку, целью которой было свержение светского правительства Египта. В 1970-х годах эта ячейка присоединилась к террористической группировке « », пишет BBC News.

В 1981 году аль-Завахири был арестован вместе с другими членами группировки по подозрению в соучастии в президента Анвара Садата. Позже обвинения в убийстве с него были сняты. NYT пишет, что суд длился почти три года и в это время аль-Завахири регулярно били и пытали. BBC News отмечает, что именно в этот период он превратился в жестокого и фанатичного экстремиста.

В 1985 году, после освобождения, аль-Завахири уехал из Египта. Сперва в Саудовскую Аравию, а позже в Пакистан, где, как пишет CNN, работал хирургом и лечил боевиков из Афганистана. Тогда аль-Завахири впервые встретил Осаму бин Ладена, который также помогал моджахедам в войне с советскими войсками. Примерно в эти годы аль-Завахири стал лидером «Египетского исламского джихада». После завершения афганской войны он много путешествовал в поисках финансирования, пишет BBC News.

В 1997 году аль-Завахири вернулся в Афганистан, а через год «Египетский исламский джихад» объединился с « » и несколькими другими группировками во Всемирный исламский фронт джихада против евреев и крестоносцев. Тогда лидеры объединившихся группировок издали , призывающую мусульман убивать американцев и их союзников.

Согласно NYT, именно аль-Завахири написал документ, который сделал самоубийство и убийство невинных, в частности, мусульман, приемлемым для террористов — он утверждал, что истинная вера мученика отменяет эти запреты. Более того, по мнению аль-Завахири, «большинство мусульман во всем мире не являются мусульманами», рассказал директор Института исламской политической мысли Аззам Тамими.

Через полгода после объединения, 7 августа 1998 года, в столицах Кении и Танзании были совершены синхронные террористические акции, целью которых были посольства США. В результате взрывов погибли более 200 человек и несколько тысяч получили ранения.

Самая крупная акция «Аль-Каеды» — теракты 11 сентября 2001 года. Аль-Завахири вместе с бин Ладеном называют вдохновителем этих атак. Тогда группе террористов удалось захватить четыре пассажирских самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один в Пентагон. Последний самолет разбился в Пенсильвании. В результате терактов погибли около трех тысяч человек.

После 11 сентября Осама бин Ладен и Айман аль-Завахири долго скрывались, об их местонахождении ничего не было известно. Тогда США оценивали информацию, которая может помочь в поимке любого из них, в 25 миллионов долларов.

Аль-Завахири возглавил «Аль-Каеду» после смерти Осамы бин Ладена

Весной 2011 года бин Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане. После этого, как пишет The Washington Post, аль-Завахири стал номинальным лидером «Аль-Каеды».

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Эксперты по-разному оценивают роль Аймана аль-Завахири в деятельности «Аль-Каеды». Адвокат и писатель Монтассер аль-Заят, лично знавший террориста, сказал в беседе с The New Yorker, что считает именно его ответственным за теракты на территории США и в меньшей степени Осаму бин Ладена.

Специалист по борьбе с терроризмом из Совета по международным отношениям Брюс Хоффман заявил, что аль-Завахири сыграл решающую роль в сохранении организации после смерти бин Ладена. Такого же мнения придерживается аналитик по борьбе с терроризмом из консалтинговой фирмы по вопросам безопасности Колин Кларк. По его словам, аль-Завахири руководил организацией и смог сохранить ее на плаву в очень неспокойное время, включая период соперничества с « ».

Впрочем, большинство экспертов все же считают, что аль-Завахири с годами стал, как пишет BBC News, маргинальной фигурой. «Он не был харизматичным лидером, как бин Ладен. Он также не показал себя очень компетентным руководителем «Аль-Каеды», — заявил аналитик CNN Питер Берген. По его мнению, аль-Завахири был убит в Кабуле из-за того, что просто стал чаще напоминать о себе в последнее время.

Бывший член «Аль-Каеды», позже присоединившийся к «Исламскому государству», тоже не считает, что аль-Завахири играл важную роль в деятельности организации, так как его в последние годы почти не было видно. «Я уверен, что Байден попытается сделать так, чтобы случившееся выглядело как нечто значимое. Но на самом для нас это не имеет совершенно никакого значения. Айман аль-Завахири стал эмиром после бин Ладена, а теперь он . Вот и все. Важно другое: кто займет его место?» — сказал изданию The Washington Post на условиях анонимности бывший член «Аль-Каеды».

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