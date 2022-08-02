Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каеды» Аймана аль-Завахири

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Президент США Джо Байден объявил, что лидер террористической организации Айман аль-Завахири убит в ходе контртеррористической операции в Афганистане.

«Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов… Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет», — заявил Байден в обращении к американцам.

Лидер «Аль-Каеды» погиб после удара американского беспилотника по дому в Кабуле, где аль-Завахири жил со своей семьей. Байден отметил, что во время удара никто из родственников аль-Завахири или мирных жителей Кабула не погиб.

Байден отметил, что разведывательное сообщество США обнаружило Аймана аль-Завахири в начале 2022 года, на минувшей неделе президент одобрил контртеррористическую операцию, которую провели 30 июля.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова пяти анонимных источников, удар по дому, где находился аль-Завахири, нанесло ЦРУ США. Ни Байден, ни Белый дом не сообщили подробности об участии ЦРУ в операции. При этом президент США отметил, что благодаря упорству разведки операция увенчалась успехом.

Высокопоставленный источник AP утверждает, что аль-Завахири убили в доме помощника Сираджуддина Хаккани — полевого командира движения « », который сейчас возглавляет МВД Афганистана. Источник добавил, что наземная группа ЦРУ и воздушная разведка, проведенная после удара беспилотника, подтвердили смерть аль-Завахири. Еще один источник сказал, что в Кабуле находилось «ноль» американских военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил «Талибан» в том, что движение укрывало в Кабуле лидера «Аль-Каеды», что стало грубым нарушением соглашений, достигнутых в Дохе. Согласно этим договоренностям, талибы гарантировали, что Афганистан не станут использовать террористы.

Айман аль-Завахири стал лидером «Аль-Каеды» после убийства Осамы бин Ладена в 2011 году. Его наравне с бин Ладеном считают одним из организаторов серии терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.

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