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Hollie Dance / SWNS / Scanpix / LETA

В Великобритании суд 25 июля разрешил отключить от аппаратов жизнеобеспечения 12-летнего Арчи Баттерсби, который с начала апреля находится в больнице без сознания с тяжелым повреждением мозга.

Арчи был найден у себя дома 7 апреля с петлей на шее. Его мать Холли Дэнс предполагает, что мальчик мог участвовать в интернет-челлендже Blackout Challenge, участники которого задерживают дыхание или душат себя до потери сознания. В публикациях об Арчи не сообщается, было ли это предположение подтверждено каким-либо расследованием.

Судебные разбирательства начались в мае. Тогда в суд обратились представители больницы, считавшие, что у ребенка произошла смерть ствола мозга, но не получившие от семьи разрешения на проведение соответствующих исследований. Подтверждение смерти ствола мозга дало бы больнице право отключить ребенка от систем жизнеобеспечения, следует из судебных документов.

В июне судья Высокого суда Эмма Арбутнот встала на сторону больницы, объявив ребенка умершим и разрешив отключить систему жизнеобеспечения. Семье удалось оспорить это решение. 15 июля другой судья, Энтони Хэйден, также пришел к заключению, что продолжать искусственно поддерживать жизнь мальчика будет не в его интересах. Родственники Арчи подали апелляцию и на это решение.

В апелляции родители настаивали, что судья Хэйден вынес решение на основании лишь медицинских факторов и проигнорировал мнение семьи, религиозные взгляды мальчика и когда-то сказанные им слова, что в подобной ситуации он не хотел бы быть отключен от аппаратов и «попробовал бы встать с постели». Его мать Холли Дэнс, которая постоянно находится у постели сына, также утверждала, что он в какой-то момент сжал ее руку.

25 июля члены коллегии по семейным делам подтвердили решение Хэйдена и отказали родителям в праве продолжать его оспаривать. Судьи обосновали свою позицию медицинскими данными о состоянии Арчи. Из них следует, что из-за повреждения мозга все функции его организма сейчас поддерживаются искусственно; кроме того, у ребенка развилась анемия, что повысило риск инфекций и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ему необходимо делать анализ крови каждые 1-2 часа и регулярно переливать кровь, сказано в решении суда.

Глава коллегии по семейным делам сэр Эндрю Макферлейн отметил, что речь идет о «гораздо большем» количестве необходимых для поддержания жизни мер, чем просто вентиляция легких, и что за все время наблюдения медицинский персонал не видел никаких проявлений жизни, подобных сжатию руки. По мнению коллегии, судья Хэйден принял во внимание и мнение семьи, и высказанные ранее пожелания самого ребенка, однако счел медицинские факторы более значимыми.

Продолжение жизнеподдерживающей терапии больше не в интересах этого угасающего ребенка, которому осталось жить несколько недель и смерть которого наступит, в противном случае, в результате постепенного ухудшения его состояния, прекращения работы органов, а затем и отказа сердца. Согласие можно дать лишь на лечение, которое будет в интересах пациента.

В понедельник, когда суд объявлял свое решение, отцу Арчи Полу Баттерсби стало плохо в здании суда; его доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ. Представители родителей попросили суд в связи с этим отложить вынесение решения, однако судьи отказались, сочтя, что это не будет в интересах ребенка.

Как пишет The Guardian, у семьи Арчи осталась возможность до середины дня 27 июля обжаловать исход дела в Европейском суде по правам человека, а также обратиться в суд с новыми доказательствами. В частности, мать ребенка говорит, что на прошлой неделе видела (и сняла на видео), как ее сын пытался дышать самостоятельно. Удалось ли юристам отложить отключение Арчи Баттерсби от систем жизнеобеспечения, к моменту публикации текста не сообщалось.

The Washington Post пишет, что несколько детских смертей за последние несколько лет связывают с Blackout Challenge. В мае мать 10-летней Найлы Андерсон из Техаса подала иск к TikTok в связи со смертью своей дочери в результате удушения. В компании заявили, что этот челлендж «никогда не был трендом тиктока» и появился задолго до создания платформы.

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