«Полномасштабная война была ошеломляющей» Журналисты запустили проект о региональных медиа во время цензуры. Ее фактически ввели в России после вторжения в Украину

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Журналисты петербургского издания «Бумага», томского агентства новостей «ТВ2» и проекта «Редактор-22» запустили проект «Кто ответил за слова» (канал в ютьюбе, аккаунт в — @za.slova), в котором рассказывается о том, что происходит с российскими региональными СМИ после начала войны в Украине.

Помимо создателей проекта, в нем участвуют журнал «Люди Байкала», издание «7×7», красноярский телеканал «ТВК», ИД «Крестьянин» из Ростова-на-Дону, газета «Жуковские вести», алтайский «Листок», пермские «Звезда» и «Парма-Новости», кубанские «Юга.ру» и «Протокол», брянский «Живой регион», сахалинский «Визит» и уральский «Челябинский урбанист».

О том, что произошло с российской региональной журналистикой, также рассказывают эксперты — адвокат Мария Эйсмонт, юристы Павел Чиков, и Саркис Дарбинян.

Интервью Кирилла Артеменко, генерального директора петербургского издания «Бумага» Кто ответил за слова

В рамках проекта собрана хроника введения цензуры в России после 24 февраля, когда началось вторжение в Украину. Журналисты также рассказали истории 10 российских региональных изданий — о том, как они работают в условиях этой цензуры.

Мы задавали разные вопросы — о работе в условиях цензуры, о блокировках, о том, совпадает ли сейчас мнение журналистских коллективов с мнением аудитории. Мы говорили о прошлом: как создавались газеты и сайты, как редакциям удавалось сохранить экономическую независимость. И о будущем: есть ли оно у медиа в России, как работать дальше, уезжать или оставаться, как выстраивать отношения с читателями и зрителями.

Главный редактор «ТВ2» Виктор Мучник рассказал, что накануне войны журналисты «чувствовали, что тьма сгущается», и «зачищать медиа будут основательно».

«Я думал, что дело ограничится попыткой захватить территории в Донецкой и Луганской областях. Полномасштабная война даже для меня была ошеломляющей, хотя я не обольщаюсь насчет интеллектуальных способностей российской элиты, управленцев и лично Путина <…> В этих политических условиях так, как мы хотим, работать невозможно, а так, как хочет государство, не хотим работать мы», — сказал Виктор Мучник.

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