«В память о сыне купили новенькую машину» В «Вестях недели» рассказали, как семья погибшего в Украине танкиста потратила компенсацию. В сюжете деньги назвали «гробовыми»

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Вечером 17 июля в программе «Вести недели» на государственном телеканале «Россия 1» показали репортаж о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб на войне в Украине. Фрагменты репортажа в соцсетях опубликовали СМИ, в том числе .

На сайте «Смотрим.ру», который транслирует и публикует записи передач телеканалов холдинга ВГТРК, показали версию программы, где сюжета о Малове нет. При этом в соцсетях появилась версия передачи и репортажем о сержанте (начало примерно на 1:24:33).

В сюжете говорится, что Малов был командиром танка и погиб «в самом начале на Украине». Его посмертно наградили орденом Мужества. Об обстоятельствах и дате гибели сержанта в сюжете ничего не сказано. Судя по нескольким фотографиям погибшего, которые попали в кадр, 31-летний Малов был убит 26 февраля — на третий день войны.

В сюжете «России 1» говорится о том, как родственники погибшего танкиста потратили полагающуюся им компенсацию от государства. Отец Малова рассказывает, что «в память о сыне» семья купила «новенькую машину».

«Новая „Лада“ куплена на то, что в народе называют „гробовыми“, а официально — единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз — на кладбище», — говорит в репортаже корреспондент Сергей Зенин.

Какую сумму получила семья Алексея Малова в качестве компенсации, в сюжете не уточняется. По закону родственникам погибших полагается выплата в 7,4 миллиона рублей в качестве единовременного пособия и страхового обеспечения. Кроме того, в марте президент России Владимир Путин распорядился дополнительно выплачивать семьям погибших по пять миллионов рублей. Компенсации платят и региональные власти — от одного до трех миллионов рублей. В Саратовской области сумма компенсации — один миллион.

На сайте «Лады» указано, что автомобиль модели «Гранта», показанный в репортаже «Вестей недели», стоит от 698 тысяч рублей.

О смерти Малова еще в начале марта сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Издание «Четвертая власть» со ссылкой на мать погибшего Елену Малову сообщило, что перед войной он девять лет служил по контракту в 56-й десантно-штурмовой бригаде города Камышина Волгоградской области. Там же службу проходит старший брат Малова, который тоже отправился воевать в Украину.

В беседе с журналистами Малова рассказала, что ей пришлось «по крупицам» собирать информацию о том, как погиб ее сын:

Конечно, мне сообщили официальную информацию, но я ничего конкретного из нее не поняла. У ребят, которые служили вместе с ним, позже удалось узнать, что он был тяжело ранен во время движения танковой колонны. Их атаковали с вертолетов. Он спасал своего командира, я не знаю, выжил ли тот парень, но мне рассказывали, что он сильно обгорел. У Алексея была изранена вся спина. Но он еще жил. Медбрат перевязал его и повез в госпиталь. Говорят, он просил сообщить о случившемся только жене и отцу. Боялся меня волновать и боялся, что брат сорвется и будет мстить за него. А он этого не хотел. Но до госпиталя сына так и не довезли.

Согласно публикации «Четвертой власти», тело погибшего военнослужащего привезли родителям 5 марта. Через два дня другое саратовское издание, «Взгляд-инфо», сообщило о похоронах танкиста.

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