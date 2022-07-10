На Нижегородской улице ветер сорвал крышу. На Украинском бульваре погиб человек Последствия урагана в Москве. Фото и видео

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Сергей Савостьянов / ТАСС

Днем 10 июля по Москве и области прошел ураган. По оценке МЧС, до конца дня в городе будут гроза, ливень, сильный град и ветер со скоростью до 23 метров в секунду. В городе во время бури повалило десятки деревьев: так, в саду «Эрмитаж» дерево упало на летнее кафе. На Нижегородской улице сорвало обшивку крыши дома. На Украинском бульваре мужчина погиб из-за падения дерева. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды госпитализировали 10 человек. В аэропортах Москвы, по данным «Яндекс.Расписаний» на 19:15, задержали 34 рейса и отменили еще пять (Росавиация говорит, что все штатно). «Медуза» собрала фото- и видеосвидетельства урагана и его последствий.

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