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Хаби Лейм на 75-м Каннском кинофестивале во Франции. 19 мая 2022 года Antonin Thuiller / AFP / Scanpix / LETA

22-летний итальянский тиктокер Хаби Лейм в ночь на 23 июня стал самым популярным блогером на платформе. На его тикток (@khaby.lame) на момент публикации заметки подписалось почти , что на 1,2 миллиона подписчиков больше, чем у 18-летней танцовщицы Чарли Дамелио (@charlidamelio), которая удерживала статус самого популярного тиктокера с 2020 года, следует из данных сервиса Livecounts.

The Verge называет взлет Хаби Лейма и свержение Чарли Дамелио знаковым. Чарли Дамелио и ее 20-летняя сестра Дикси считались главными звездами тиктока. В декабре 2020 года Чарли стала первой, кто набрал 100 миллионов подписчиков в этой соцсети. Сестры Дамелио стали популярны благодаря коротким танцевальным роликам. По оценке Forbes, в 2021 году сестры заработали 27,5 миллиона долларов, тогда как годом ранее — семь миллионов.

Хаби Лейм — уроженец Сенегала, который вместе с родителями переехал в Италию, когда ему был год. В марте 2020-го, в первые дни пандемии коронавируса, он потерял работу на заводе в небольшой коммуне Кивассо в провинции Турин. Несмотря на призывы отца найти новую работу, писала в июне 2021-го The New York Times, он стал записывать тиктоки.

Сперва Лейм публиковал видео на итальянском языке. Они не имели большой популярности. Затем — ролики, в которых Лейм высмеивал и развенчивал вирусные и часто абсурдные лайфхаки (после чего его прозвали «разрушителем бесполезных лайфхаков»). Сейчас он в основном публикует беззвучные комедийные ролики. «Самая забавная часть моего контента — это тишина. Немая комедия говорит на языке, который понятен всем в мире», — сказал Лейм в беседе с Vogue.

Khabane lame

Khabane lame

Khabane lame

Khabane lame

К апрелю 2021 года на тикток Хаби Лейма подписались 10 миллионов человек. Когда это случилось, Лейм понял, что «дела идут хорошо». Затем количество подписчиков стало стремительно увеличиваться — к августу 2021-го его ролики смотрели уже 100 миллионов человек.

Сейчас Лейм сотрудничает с другими блогерами, работает с известными компаниями, например с итальянским производителем пасты Barilla и производителем одежды Boss. «Будучи международной звездой, я гораздо более востребован», — говорит он.

Бонус. Одно из последних видео Хаби Лейма. «Если бы 50 Cent проходил кастинг в XIX веке»

Khabane lame

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