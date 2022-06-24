Группа Little Big выпустила антивоенную песню «Generation Cancellation». И объявила, что уезжает из России
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24 июня группа Little Big выпустила первый в 2022 году клип — на песню «Generation Cancellation», которую участники коллектива называют «антивоенным манифестом». Об этом говорится в пресс-релизе Little Big, поступившем в редакцию «Медузы».
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
Iʼve got no, Iʼve got no
Iʼve got no voice
Die or leave, die or leave
Iʼve got no choice
My generation
My generation
My generation is a new civilization
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
My generation
My generation
My generation is a new civilization
Can-cel-la-tion
Cancellation generation
Can-cel-la-tion
Cancellation generation
My generation
Generation cancellation
My generation
Generation cancellation
Участники Little Big, ранее уже выступавшие против вторжения России в Украину, заявили, что в своем новом клипе они «критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию».
«Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны», — сказал лидер Little Big Илья Прусикин («Ильич»).
В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе. Об этом же говорится на сайте Little Big.