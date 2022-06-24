Группа Little Big выпустила антивоенную песню «Generation Cancellation». И объявила, что уезжает из России

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24 июня группа Little Big выпустила первый в 2022 году клип — на песню «Generation Cancellation», которую участники коллектива называют «антивоенным манифестом». Об этом говорится в пресс-релизе Little Big, поступившем в редакцию «Медузы».

LITTLE BIG — GENERATION CANCELLATION (Official Music Video) Little Big

My generation Generation cancellation My generation Generation cancellation My generation Generation cancellation Iʼve got no, Iʼve got no Iʼve got no voice Die or leave, die or leave Iʼve got no choice My generation My generation My generation is a new civilization My generation Generation cancellation My generation Generation cancellation My generation My generation My generation is a new civilization Can-cel-la-tion Cancellation generation Can-cel-la-tion Cancellation generation My generation Generation cancellation My generation Generation cancellation

Участники Little Big, ранее уже выступавшие против вторжения России в Украину, заявили, что в своем новом клипе они «критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию».

«Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны», — сказал лидер Little Big Илья Прусикин («Ильич»).

В сообщении группы сказано, что сейчас она базируется в Лос-Анджелесе. Об этом же говорится на сайте Little Big.

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