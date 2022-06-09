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Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя стал гостем программы HardTalk на «Би-би-си», ответив на вопросы журналиста Стивена Сакура о ходе российской «спецоперации» в Украине. «Медуза» публикует наиболее интересные выдержки из этой беседы, в которой реплики ведущего зачастую оказывались информативнее ответов дипломата. Цитаты приведены по материалу «Русской службы Би-би-си».

«Би-би-си»: Российское вторжение в Украину идет по плану?

Небензя: Никто не обещал результата через три дня или через неделю. Прогресс есть, он продолжается, и это ясно как божий день.

«Би-би-си»: А в чем, собственно, вообще состоит план?

Небензя: Дайте только время, и вы увидите Донецкую и Луганскую области освобожденными.

«Би-би-си»: Масштабы ваших потерь за последние 100 дней потрясают. Люди, живущие в России, были бы абсолютно шокированы этими цифрами, если бы о них знали.

Небензя: Официально их не раскрывают, а в ходе любого конфликта стороны склонны сильно завышать потери друг друга. Я не могу комментировать, что там Украина или США говорят по этому поводу.

«Би-би-си»: Российское вторжение осуждает большинство стран. Даже Китай — который, вроде как, должен быть вашим другом — заявил, что территориальную целостность Украины необходимо уважать. У вас кончились друзья.

Небензя: По-моему, Запад добился кое-каких тактических успехов, но стратегически он проигрывает.

То, что вы называете международным сообществом, пребывает в бреду по поводу происходящего в Украине.

Мы много слышим о зверствах, якобы совершаемых на территории Украины российской армией. Заявления эти не были подтверждены — по крайней мере независимых подтверждений не было. Куда реже вы рассказываете о тех зверствах, которые творят украинские войска и националисты в Донбассе.

«Би-би-си»: Очень даже имеют — и были подтверждены. Эксперты ООН, находящиеся в зоне военного конфликта, сообщают о сотнях погибших в Украине детей. Независимые НКО утверждают, что в Украине были разрушены или пострадали уже 1800 школ и почти 400 больниц.

Небензя: Украинцы с первого дня задействовали военные объекты, включая бронетехнику и тяжелую артиллерию, в районе жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов.

Они продолжают это делать до сих пор — в Николаеве, Краматорске, Славянске и Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов, и в качестве подтверждения у нас есть свидетельства украинских военнопленных.

«Би-би-си»: А вы верите, что женщин и детей украинцы тоже насилуют сами — своих собственных? Потому что эксперты ООН задокументировали по меньшей мере тысячу случаев совершения российскими войсками чудовищных сексуальных преступлений в отношении украинских мирных граждан.

Вы можете сколько угодно отрицать эти факты, называть их фейками, говорить, что ООН предвзята и необъективна по отношению к России — мы с вами так можем продолжать до самого конца интервью. Но я о другом — я о правде. И о том, насколько вашей правде можно верить.

Вас неоднократно уличали во лжи. Например, вы уверяли, что у вас есть свидетельства о якобы существующем в Украине заводе по производству биологического оружия. Даже в России один из ведущих экспертов в этой сфере назвал представленные вами доказательства абсурдом, не имеющим смысла. То есть вы, посол, говорите неправду.

Небензя: Сведения о сексуальном насилии не подтверждены. Вы наверное слышали об омбудсмене Людмиле Денисовой, уволенной Верховной Радой за ложь об изнасилованиях, которую она распространяла. Буквально вчера она дала интервью, в котором признала, что переборщила на работе, потому что хотела привлечь внимание к Украине. Это подтверждает, что она лгала.

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