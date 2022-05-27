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Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, 9 апреля 2022 года Пресс-служба президента Украины / Zuma Wire / Scanpix / LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Европе альянс, альтернативный Евроюсозу, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники. По информации издания, речь идет о политическом, экономическом и военном объединении с участием также Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а впоследствии, возможно, и Турции.

По словам собеседников издания, Джонсон говорит об «альянсе государств, ревностно относящихся к своему суверенитету, имеющих либеральный подход к экономике и готовых быть максимально непримиримыми по отношению к военной угрозе из Москвы».

По сообщению Corriere, Джонсон высказал эту идею Зеленскому еще во время визита в Киев 9 апреля. Власти Украины пока не заняли определенной позиции по этому вопросу, но и не стали немедленно от нее отказываться. По мнению журналистов, Зеленский ждет исхода саммита Евросоюза 23 июня, на котором может быть принято решение о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС.

В последние недели Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России, который должен был включать эмбарго на российскую нефть; тем временем, как отмечает газета, военная и финансовая помощь Украине со стороны Великобритании превышает европейскую, а помощь Польши — немецкую, французскую и итальянскую. В случае, если статус кандидата в ЕС Украине предоставлен не будет, Киев может рассмотреть предложение Джонсона всерьез, считают журналисты.

Corriere della Sera признает, что появление в публичном пространстве слухов об идее Джонсона может быть связано с желанием надавить на европейских лидеров в преддверии саммита, а сам проект может быть задуман британским премьером как козырь в переговорах с Евросоюзом, касающихся «Брекзита». Газета отмечает, что задумка может оказаться «колоссом на глиняных ногах», поскольку у Великобритании нет таких возможностей, как у ЕС, для поддержки Украины, а Польша и страны Балтии могут не согласиться участвовать в альянсе, который усложнит их отношения с Евросоюзом.

Разногласия между странами Запада по поводу военной помощи Украине, усиления санкций против России и того, каким путем добиваться прекращения войны, являются одной из главных тем последних недель. Как отмечает The New York Times, в руководстве Эстонии и Польши о Владимире Путине говорят как о военном преступнике, с которым нет смысла разговаривать, в то время как лидеры богатейших стран ЕС, таких как Франция и Италия, опасаясь последствий затяжной войны для экономики своих стран, призывают к мирным переговорам с Россией.

В Украине резкую реакцию вызвали, в частности, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в результате мира ни одна из воющих сторон не должна быть «унижена», а также мнение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, что Украина не должна пытаться отвоевать захваченные Россией до 24 февраля территории.

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